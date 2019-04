Am 2. Juli wird das ganze ehemalige Bereitschaftspolizei-Gelände, das so groß ist wie drei Fußballfelder, zwangsversteigert.

Von den Nazis als „Führerschule“ der SA gebaut, dann Freizeitlager der Hitler-Jugend und Erholungsanstalt für Luftwaffenhelferinnen, nach dem Krieg Lager für Sowjetzonenflüchtlinge, später drei Jahrzehnte lang Ausbildungsstandort der Bereitschaftspolizei – die Baracken beim Schloss Lindich haben eine höchst abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Seit nunmehr 25 Jahren sind sie dem Verfall preisgegeben. Aus dem Erdhügel-Wellnesshotel, das ihr aktueller italienischer Besitzer bauen wollte, ist rein gar nichts geworden. Und jetzt könnte ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Denn am Dienstag, 2. Juli, um 9.30 Uhr wird das komplette Barackengelände zwangsversteigert. So ist es seit gut einer Woche auf dem Flur des Hechinger Amtsgerichtes annonciert.

Zur Zwangsvollstreckung ausgeschrieben sind fünf Flurstücke mit einer Gesamtgröße von rund 27 000 Quadratmetern, was in etwa der Fläche von drei Fußballfeldern entspricht. Der Verkehrswert summiert sich auf etwas mehr als eine Million Euro. Das mit Abstand größte Stück – die Adresse Schloß Lindich 11 – ist als „Abbruchobjekt“ beschrieben: „mehrere Gebäude und Außenanlagen“.

Sämtliche bebaute Flächen sind Bestandteil des Bebauungsplans „Sondergebiet Hotel“, den der Hechinger Gemeinderat vor Jahren aufgestellt hat, um dem italienischen Geschäftsmann, der das Gelände in den 90er-Jahren vom Land Baden-Württemberg gekauft hatte, den Bau eines Erdhügelhotels mit angeschlossenem Gesundheitszentrum zu ermöglichen. Damit hätte der Lindich zu einem zentralen Bestandteil der vom früheren Bürgermeister Jürgen Weber ausgerufenen „Gesundheitsstadt Hechingen“ werden sollen.

Die hochtrabenden Pläne hat der Italiener aber ebenso wenig realisiert, wie er seine diversen Immobilienkäufe in der Hechinger Altstadt in irgendeiner produktiven Form umgesetzt hat. Jetzt bröckelt sein kleines Hechinger Immobilien-Imperium mehr und mehr. Nachdem im vergangenen Jahr aus seinem Besitz die ehemalige Hof-Apotheke am Marktplatz, das frühere Schairer-und-Schick-Gebäude in der Schloßstraße und die alte Schreinerei in der Münzgasse zwangsversteigert worden waren, kommt nun also sein komplettes Gelände auf dem Lindich unter den Hammer. Das Zwangsvollstreckungsverfahren betreibt hier wie dort die Kreissparkasse Tübingen als Gläubigerbank. Schlagzeilen geschrieben hatte das Baracken-Areal in den vergangenen Jahren insbesondere deshalb, weil sein (Noch-)Eigentümer sämtliche juristischen Hebel in Bewegung setzte, um den „Ruheforst Zollern“ in unmittelbarer Nachbarschaft zu verhindern. Der Mann vom Apennin hatte argumentiert, der Naturfriedhof würde sein Hotelprojekt unmöglich machen. Die Gefühle der Gäste, die sich auf der Hotelterrasse entspannen wollten, könnten durch die hin und wieder vorbeiziehenden Trauernden beeinträchtigt werden. Bis zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig trieb der Möchtegern-Hotelier den Rechtsstreit gegen die Stadt Hechingen – und verlor in allen Instanzen.

Wer wird sich nun am 2. Juli anschicken, das nächste Kapitel aufzuschlagen Pläne zu schmieden, die teilweise komplett verfallenen Holzbaracken und die sie umgebenden Stacheldrahtzäune niederzureißen, um in herrlichster Naturlage mit Zollerblick etwas Neues entstehen zu lassen? Vielleicht ein Investor, der Luxusvillen im Grünen auf einstmals fürstlichem Boden entstehen lassen will?

Ganz so einfach ist das nicht. Aus jetziger Sicht gar unmöglich. Denn der gültige Bebauungsplan erlaubt nichts anderes als genau solch ein Erdhügelhotel, wie es dem Projekt des bisherigen Besitzers auf den Leib geschneidert wurde. Davon abweichende Pläne wären vom Wohlwollen des künftigen Gemeinderates abhängig.

Ob die Stadt Hechingen selbst Interesse hat, sich wie bei der Versteigerung der früheren Hof-Apotheke den Zuschlag zu sichern? Die HZ fragte im Rathaus nach und erhielt eine Antwort, die eher nach „Warum nicht?“ klingt als nach einem klaren Nein. Die Auskunft der Verwaltung wörtlich: „Die Stadt prüft alle in diesem Zusammenhang stehenden Optionen.“