Wie das legendäre Hornberger Schießen ist am 2. Juli 2019 der erste Versuch ausgegangen, das Barackengelände auf dem Lindich zwangszuversteigern. Ernst Strudel, der Besitzer des benachbarten Hausener Hofes, Landwirt und Pferdepensionsbetreiber, hatte sich am Ende der 30-minütigen Bieterfrist vor dem Hechinger Amtsgericht bereits als neuer Eigentümer der 27 000 Quadratmeter Land gewähnt.

Das Mindestgebot verfehlt

Doch die Rechtspflegerin verweigerte Strudel den Zuschlag. Mit seiner Offerte von 400 000 Euro hatte er das Mindestgebot verfehlt. Das liegt bei 512 850 Euro, der Hälfte des Verkehrswertes der fünf Flurstücke.

Nicht dass der Lindich-Nachbar nicht willens oder in der Lage gewesen wäre, noch einen Batzen draufzulegen. Der in solchen Rechtsgeschäften unerfahrene Landwirt hatte es schlichtweg nicht für nötig gehalten, sein unzureichendes Angebot nachzubessern. Zum einen war der einzige Konkurrent – ein Elektrotechnik-Ingenieur aus Jettingen – bei 350 000 Euro ausgestiegen; zum anderen hatte die Rechtspflegerin ihn nicht noch einmal eigens darauf hingewiesen, dass er nachlegen müsse, bevor sie „Zum ersten, zum zweiten, zum dritten“ sagte und den Hammer fallen ließ.

Am Ende ein Missverständnis

Am Ende liegt es also in einem Missverständnis begründet, dass an diesem Donnerstag ab 9.30 Uhr im Hechinger Gerichtsgebäude ein zweiter Anlauf nötig wird, um für das von einer überaus wechselvollen Geschichte geprägte, landschaftlich reizvoll gelegene, aber mit desolaten Bauten bestandene Areal einen neuen Besitzer zu finden.

Strudel: „Ich habe nach wie vor Interesse“

Wieder unter den Anwärtern sein wird – Ernst Strudel. Das hat der Hausener-Hof-Besitzer der HZ jetzt auf Nachfrage versichert: „Ja, ich habe nach wie vor Interesse.“ Um die Erfahrung seiner Zwangsversteigerungspremiere reicher, wird der Hechinger diesmal gewiss nicht wieder an der Hürde namens Mindestgebot scheitern. Dass Strudel auch der Wunschkandidat der Hechinger Stadtverwaltung ist – daraus hat Bürgermeister Philipp Hahn noch nie einen Hehl gemacht. „Es wäre durchaus im Interesse der Stadt gewesen, wenn Herr Strudel das Gelände ersteigert hätte“, sagte der Rathauschef damals. Strudel wiederum rechnet damit, dass die Konkurrenz heute größer sein wird als beim letzten Mal. Die Kreissparkasse Tübingen, die die Zwangsvollstreckung betreibt, habe sich bestimmt noch einmal umgetan, meint der Lindich-Nachbar.

Keine Baupläne für das Gelände

Hochtrabende Pläne für das Gelände, das so groß ist wie drei Fußballfelder, hat Ernst Strudel nicht. Sein Interesse, so hat er stets erklärt, sei in erster Linie, das Gebiet als direkter Nachbar unter Kontrolle zu bekommen – um ähnlich leidvolle Erfahrungen wie in der Vergangenheit zu vermeiden. Denn Strudel war von dem italienischen Geschäftsmann, dem das Barackengelände (noch) gehört, auf Schadenersatz in Millionenhöhe verklagt worden. Der Grund: Der Landwirt hatte dem Fürst von Sigmaringen die Zufahrt zum jetzigen Ruheforst verkauft, worin der Italiener den K.o.-Schlag für seine eigenen Hotelpläne sehen wollte.

Ein Erdhügelhotel war die bislang letzte Vision

Ein Erdhügelhotel mit angeschlossenem Gesundheitszentrum – das war die bislang letzte Vision für das Barackengelände gewesen. Der Geschäftsmann aus Rom hatte sie aber ebenso wenig realisiert wie er in der Hechinger Altstadt etwas aus der Hof-Apotheke, aus dem ehemaligen Schairer-und-Schick-Gebäude und der alten Schreinerei in der Münzgasse gemacht hat. All diese Immobilien waren ihm bereits durch frühere Zwangsvollstreckungsverfahren aus den Händen geglitten. Draußen am Lindich schob er dem Schwarzen Peter aber dem benachbarten Ruheforst zu: Die Gefühle der Gäste, die sich auf der Hotelterrasse entspannen wollten, könnten durch die vorbeiziehenden Trauernden beeinträchtigt werden. Bis zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig trieb der Italiener den Rechtsstreit gegen die Stadt Hechingen – und verlor in allen Instanzen.

Zukunft als Pferdeweide?

In Zukunft, wenn Ernst Strudel im zweiten Anlauf obsiegt, könnten Pferde auf den Wiesen grasen – sobald die baufälligsten der alten Polizei­baracken abgerissen sind. Eine verträgliche Nutzung des sensiblen Areals. Die Rösser werden sich nicht an den Trauernden stören und die Trauernden nicht an ihnen.

Auch interessant: