„Wir liefern zu Ihnen nach Hause“ – wirbt die Firma Elektro-Seeman gut sichtbar in den Schaufenstern ihres Ladengeschäftes für sich und ihren Service in dieser scheinbar nicht enden wollenden Lockdown-Zeit. Gut findet die offensive Werbung Bürgermeister Davide Licht (links im Gespräch mit Bruno Seemann). In einem Internet-Forum will Licht Ideen sammeln sowie Gastronomen und Gewerbetreibenden Möglichkeiten zur Hilfe und zur Selbsthilfe aufzeigen. Örtliche Unternehmer sind eingeladen, an der digitalen Runde teilzunehmen. Anmelden kann man sich bis kommenden Dienstag. © Foto: Matthias Badura