Hauptversammlung der LG Steinlach-Zollern: In allen Abteilungen freut man sich über neue Mitglieder.

Bei der Mitgliederversammlung der LG Steinlach-Zollern blickte der Vorsitzende Dieter Schneider auf ein sehr bewegtes und erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Sehr erfreulich nannte er, dass in allen vier Abteilungen, Lauftreff, Walkingtreff, Leichtathletik und Triathlon, zahlreiche neue aktive Mitglieder hinzugekommen sind. Aktuell hat die LG Steinlach-Zollern 525 Mitglieder, darunter über 200 Kinder und Jugendliche. Die ausgeprägte Jugendarbeit ist und bleibt ein Schwerpunkt des Vereins.

Schneider betonte, dass in der LG Steinlach-Zollern alle, die Sport treiben wollen – auf welchem Niveau auch immer –, willkommen seien. Das Vereinstraining, die besuchten Wettkämpfe und die eigenen Veranstaltungen der LG Steinlach-Zollern hätten Tausende Menschen in Bewegung gebracht. Das zeichne das Angebot des Vereins aus. Und das soll auch 2019 so bleiben. Die Vorbereitungen auf die Großveranstaltungen des Jahres wie der Mössinger Stadtlauf mit Baden-Württembergischen Meisterschaften, das internationale Abendsportfest Jump & Fly mit dem neuen Firmenlauf, die Ferienprogramme, die Herbstwettkämpfe und anderes mehr laufen auf Hochtouren.

In einem anderen Sinne bewegt gewesen sei der Trainerwechsel in der Jugendleichtathletik im Sommer letzten Jahres. Nachdem Diskrepanzen in der Umsetzung der Ziele der LG trotz mehrfacher Gespräche nicht mehr auszuräumen waren, habe der Verein die Reißleine ziehen und sich von den Trainern trennen müssen, wie Sportvorstand Martin Grundmann erläuterte. Einige junge erwachsene Leichtathleten haben aus dem Stand heraus das Training hoch kompetent übernommen.

Für die Städte Mössingen und Hechingen würdigten Bürgermeister Martin Gönner und Jürgen Rohleder (in Vertretung von Bürgermeister Philipp Hahn) das außergewöhnliche Engagement der LG in der Verbindung von Mössingen und Hechingen und dem jeweiligen Umland.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands wurden die Funktionsträger des Vereins gewählt. Der bisherige Abteilungsleiter Lauftreff, Marcus Strohmaier, rückt in den Vorstand für den Bereich Veranstaltungen auf. Christof Schnekenburger und Werner Bayer führen den Lauftreff künftig als Tandem. Bei der Abteilung Leichtathletik übernimmt ein Sechserteam aus drei Frauen und drei Männern die Verantwortung der Leitung. Stefan Herter, der die Abteilung kommissarisch geleitet hatte, wurde aus dieser Funktion und als Vereinsjugendleiter mit Dank verabschiedet. Ebenso Michael Zinnebner als 2. Vorsitzender.