Wer die Firmenzentrale von Marc Cain in Bodelshausen betritt, sieht auf den ersten Blick: Hier wird viel Wert auf Äußeres gelegt. Eine dynamische Formgebung und modernes Design in edlem Weiß zieht sich konsequent durch den gesamten Gebäudekomplex. Alles bei Marc Cain spielt sich wie selbstverständlich in offenen, lichtdurchfluteten Räumen von preisgekrönter Architektur ab.

Mehrwert-Touren als Dankeschön an unsere Leserinnen und Leser

Über 60 Abonnenten unserer Zeitung waren am Mittwochnachmittag im Rahmen der von unserem Verlag angebotenen „Mehrwert-Touren“ unter der Überschrift „meine Heimat“ zu einer exklusiven Führung bei Marc Cain eingeladen. Im großen offenen Atrium des Hauptgebäudes wurden sie von Urs Konstantin Rouette, Geschäftsführer technische Entwicklung, Fertigung, Beschaffung & Logistik, und Verlagsleiter Tim Hager begrüßt. Die modische Kulisse bildeten Kostproben und Bilder aus der brandneuen, vor wenigen Wochen auf der Fashion Week in Berlin vorgestellten Herbst-/Winterkollektion 2020/21.

Die Mehrwert-Touren seien ein Dankeschön für die jahrelange Treue der Leserinnen und Leser zu unserer Zeitung, sagte Verlagsleiter Tim Hager zur Begrüßung und wünschte „interessante Eindrücke“. Urs Konstantin Rouette stellte den Marc Cain-Standort Bodelshausen mit seinem „modernsten Strickmaschinenpark Europas“ und etwa 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kurz vor.

Einblick in die faszinierende Welt der Modemacher

In zwei Gruppen tauchten die Besucher anschließend ein in die faszinierende Welt der Modemacher. Josef Stoll, Direktor für Produktion & technische Entwicklung Strickerei, Ausrüstung und Druckerei, sowie Prozessspezialist Felix Schott leiteten die Führungen. Die Besucher zeigten sich beeindruckt von der hochtechnologischen Produktion mit den zahlreichen Strickmaschinen oder dem neuen Logistikzentrum.

Sicher hat die eine oder andere unserer Leserinnen ein Kleidungsstück erspäht, das sie innerlich auf die Wunschliste gesetzt hat. Kleidung von Marc Cain hat ihren Preis. Aber Josef Stoll, seit 28 Jahren bei Marc Cain, vermittelte bei dem Rundgang überzeugend, wie viel Sorgfalt und Handarbeit – trotz modernster Technik – in jedem Teil stecken. „Wir sind zwar groß, aber um so ein Qualitätsprodukt herstellen zu können, müssen wir eine Manufaktur sein“, stellte der Produktionsleiter fest. Die Herren in der Runde holte er mit Humor ins modische Boot: Eine Investition in hochwertige Kleidung sei mit dem Kauf von Qualitätswerkzeug zu vergleichen.

Pro Kollektion werden 85 bis 90 Produkte komplett neu entwickelt

Woher kommen die Garne?, Wie entsteht das angenehme Gefühl auf der Haut? Die Besucher stellten während der Führung zahlreiche Fragen, die gern beantwortet wurden. Nebenbei erfuhren sie, dass Marc Cain die Größenskala nach oben auf N7 erweitert hat, die neuesten Maschinen bis zu 156 Farben in ein Motiv einarbeiten können, oder dass Marc Cain beim 3D-Druck zu den Pionieren gehörte. Erfindergeist und eine gute Portion Glück hätten die Unternehmensentwicklung von Anfang an geprägt.

„Das Außergewöhnliche wird zur Normalität“, umschrieb der Fachmann die rasanten Entwicklungen sowohl in den technischen Möglichkeiten als auch im Modebusiness an sich. Pro Kollektion würden nicht weniger als 85 bis 90 Produkte komplett neu entwickelt. Zur weiteren Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und als klares Bekenntnis zum Standort Deutschland wurden 2007 bis einschließlich 2015 134,3 Millionen Euro investiert.

Vorzeigeobjekt: der größte Kleiderschrank Bodelshausens

Vorzeigeobjekt und eine der größten Investitionen der jüngsten Vergangenheit ist das Logistikzentrum mit vollautomatisiertem Lager, das 2015 fertiggestellt wurde. Felix Schott führte beide Besuchergruppen durch den „größten Kleiderschrank von Bodelshausen“. Mehrere tausend Quadratmeter Lagerfläche stehen zur Verfügung. Auf fünf Ebenen wird die Ware hängend und auf weiteren 34 Ebenen liegend ein- und ausgeliefert.

Die Sommerblusen mit Dschungelprint, die gerade noch in der Abteilung für 3D-Druck in ihrer Entstehungsphase zu bewundern waren, flogen jetzt an dem fast fünf Kilometer langen Transportstrang an den Besuchern vorbei und wie von Zauberhand an den ihnen zugedachten Platz.

Getränke und Häppchen – und eine gut gefüllte Marc Cain-Tüte

Ebenso gut wie die vielen interessanten Eindrücke kam bei Besuchern an, dass im Anschluss an die Führungen im Atrium bei einem Kaffee, kühlen Getränken und Häppchen noch genug Zeit blieb, persönlich ins Gespräch zu kommen.

HZ-Redaktionsleiter Ernst Klett bedankte sich bei den Leserinnen und Lesern für ihr Kommen sowie bei den Gastgebern, die selbst beim Abschiednehmen noch eine Überraschung parat hatten: Jeder Besucher erhielt eine mit kleinen Geschenken gefüllte Marc Cain-Tüte.

