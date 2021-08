Landesweit starteten am Montag in zahlreichen Schulen in Baden-Württembergs die Lernbrücken. Schon zum zweiten Mal bereiten sich zirka 7000 Schülerinnen und Schüler so auf das neue Schuljahr vor. Im Regierungsbezirk Tübingen nehmen 260 Schulen an dem Programm teil. Eine davon ist die Realschule...