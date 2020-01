Noch schwanken die Lenau Hexa in Steinhofen zwischen Hoffen und Bangen, aber so ein kleines bisschen wächst die Hoffnung. Nach dem Hexenfest am Samstag auf dem Steinhofener Schulplatz waren ihnen fast die gesamten Einnahmen des Abends geklaut worden (wir berichteten in unserer heutigen Ausgabe ausführlich). Ein finanzieller Verlust, den die Hexen nicht alleine stemmen können. Sogar das Aus des Vereins droht.

Doch eine Welle der Hilfsbereitschaft rollt an. Und wie zuvor der Diebstahl, erschüttert die tatkräftige Anteilnahme die Hexen zutiefst. „Mir stehen die Tränen in den Augen“, gibt Monica Bracciale-Leggio, Vorsitzende des Vereins, unumwunden zu.

Noch keine Hinweise auf Täter

Was war geschehen? Am Samstag hatten die Lenau Hexa in Steinhofen den Narrenbaum gestellt, zusammen mit vielen Gästen den Start in die närrische Saison gefeiert. Gegen 3 Uhr ging es ans Aufräumen, gut ein Dutzend Narren waren noch da. Der Großteil der Festeinnahmen wurde, in vier schwarzen Geldsäcken, ins Auto gebracht. Der Wagen stand etwas verdeckt hinter dem Zelt.

Heckscheibe eingeschlagen, Geld gestohlen

Etwa 15 bis 20 Minuten später, als die restlichen Einnahmen ins Auto sollten, wurde mit Schrecken festgestellt: Die Heckscheibe war eingeschlagen, zwei der vier Beutel waren weg. Der Verlust dürfte nach ersten Schätzungen von Vereinsseite bei 5500 bis 6500 Euro liegen.

Die Versicherung, so viel weiß Monica Bracciale-Leggio schon, wird dafür nicht aufkommen. Bei Gelddiebstählen werde nicht gezahlt.

Wer Hinweise geben kann: bitte meldent

Die Polizei wurde informiert. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang, so sagt die Vereinsvorsitzende, nicht. Wer welche geben kann: bitte melden!

Die Lenau Hexa aber müssen ihre Rechnungen zahlen. Und noch einmal sind sie jetzt sprachlos, dieses Mal vor Rührung. Denn so viele wollen helfen. „Was in den letzten Tagen an Anrufen sowie persönlichen Gesprächen stattfand, überwältigt uns“, so Monica Bracciale-Leggio. Der Zuspruch käme aus der ganzen Gemeinde. Vereine, Geschäfte, Nachbarn, sie alle sagen ihre Unterstützung zu. „Sie alle stehen hinter uns.“ Bürgermeister Roman Waizenegger habe sich gleich gemeldet, will den Steinhofener Narren zur Seite stehen.

Lieferanten kommen entgegen

Und auch die Lieferanten haben angerufen. Bei Getränke Haaf habe es zum Beispiel geheißen, die Vereinsvorsitzende sollte vorbeischauen, um gemeinsam zu überlegen, wie eine Lösung ausschauen könnte.

Es gibt ganz konkrete Spendenzusagen. Auf der HZ-Facebookseite bestätigt Sabrina Fecker-Seibold: „Wir, Eier Frischgeflügel Fecker und Baggerarbeiten Eisenhardt, unterstützen euch mit jeweils 500 Euro. Somit sind es 1000 Euro – ein erster Schritt.“

Für die Lenau-Hexa heißt das: Sie haben wieder Hoffnung, dass der Verein weiterbestehen kann.

