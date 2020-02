Ein seit Januar vermisster, 49 Jahre alter Mann aus Gammertingen, ist tot. Der Vermisste wurde am Mittwochnachmittag von der Polizei, die nach ihm gesucht hatte, in einem Waldstück zwischen Bingen und Sigmaringen aufgefunden.

Auto wurde schon am 19. Februar gefunden

Schon am 19. Februar hatte die Polizei das Auto des Gesuchten in dem Gebiet gefunden. Ein Zeuge hatte in den sozialen Netzwerken die Vermisstenfahndung gelesen und sich an das Balinger Kennzeichen des gesuchten Wagens erinnert.

Daraufhin suchte die Polizei die Umgebung großräumig ab. An der Suche beteiligten sich auch Kräfte der Bereitschaftspolizei, Polizeihundeführer und ein Polizeihubschrauber. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Todesumständen ergaben keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Mutter sah ihn als letzte lebend

Vermisst worden war der 49-Jährige seit dem 31. Januar. Zu dem Zeitpunkt hatte ihn seine Mutter an seinem Wohnort in Gammertingen zuletzt gesehen. Seither fehlte von ihm jede Spur.

