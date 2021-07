Der Weiherhof von Wilfried Schmid in Owingen ist ein zertifizierter Bioland-Betrieb. Mit integrierter Landwirtschaft, Tier- und Umweltschutz nehmen es die Schmids sehr genau. Oliver Schmid ist zwar Chemiker, aber es liegt ihm sehr am Herzen, dass er den elterlichen Hof einmal in dieser Tradition weiterführen kann. Am Dienstag war der 34-Jährige mehrere Stunden mit einer Insektenzählerin auf den Weiherhof-Wiesen unterwegs.

Drei Hektar Heuwiese...