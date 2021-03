Die Wahlhelfer in Bietenhausen (von links): Manuel Speidel, Jochen Böß und Jörg Schmid werden wie bei der kürzlichen Rangendinger Bürgermeisterwahl auch am Sonntag in dieser Konstellation wieder – ganz coronakonform – die Bürger in der Ortschaftsverwaltung empfangen, damit diese ihre Stimme für den künftigen Landtag abgeben können. © Foto: Melanie Steitz