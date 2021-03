So viel hatten wir noch nie.“ Nur wenige Tage vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag, 14. März, stapeln sich im Grosselfinger Rathaus die Wahlbriefe. Stand am Mittwoch waren es, Heike Fronwieser, Mitarbeiterin im Bürgerbüro, kann die genaue Zahl nennen: 584. Und das bei insgesamt 1651 Wahlbe...