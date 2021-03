In Bisingen war für den Wahlsonntag aufgestockt worden. Die Zahl der Briefwahlbezirke war von einem auf drei erhöht worden. Wahrscheinlich ging es mit dem Auszählen am Abend deshalb so fix. Bereits um 19.15 Uhr lag das Ergebnis vor. Allerdings lag die Wahlbeteiligung mit 62,2 Prozent 5,5 Prozentp...