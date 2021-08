Sein Medizinstipendium vergibt der Zollernalbkreis in diesem Jahr an Felix Rapp aus Haigerloch. Vergangene Woche wurde der angehende Mediziner mit einer Willkommenstasche von Landrat Günther-Martin Pauli beglückwünscht: „Der Zollernalbkreis bietet hervorragende Chancen für eine berufliche Entwicklung. Neben den Möglichkeiten im Zollernalb-Klinikum findet in vielen Praxen ein Generationenwechsel statt.“

Das Auswahlgremium für die Vergabe...