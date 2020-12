Mit Urteil vom 26. November 2020 wurde ein 28-jähriger, in Hechingen lebender Angeklagter wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu der Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Daneben wurde seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach Vorwegvollzug von 1 Jahr 3 Monaten angeordnet. Er hatte als Angestellter einer Logistikfirma am 5. Dezember 2019 eine Lagerhalle der Firma Uhlsport in Bisingen für eine Zwischenlagerung von knapp 80 kg Marihuana sehr guter Qualität bei sofortiger Abholung einer Teilmenge von 25 Kilogramm durch einen Kurier aus Frankfurt am Main in Erwartung von 500 Gramm Marihuana Entlohnung zur Deckung seines Eigenbedarfs zur Verfügung gestellt.

Mit einem zweiten Urteil vom 7. Dezember 2020 wurde ein 28-jähriger nigerianischer Angeklagter wegen Geiselnahme in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung in zwei tateinheitlichen Fällen zu der Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Er war unter dramatischen Umständen nach Forderung von 30.000 €uro einer Schlepperbande über Algerien, Libyen, das Mittelmeer, Italien und die Schweiz nach Deutschland geflohen, wobei er eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten hat. Als hier abgelehnter, geduldeter Asylbewerber randalierte er am 3. Juni 2020 nach mehrfachen erfolglosen Versuchen der Erlangung einer Arbeitserlaubnis zunächst im Landratsamt Sigmaringen und drückte nach Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife einer Mitarbeiterin der Ausländerbehörde sein Obstmesser sekundenlang gegen den Hals, um den Abzug der Polizisten zu erzwingen und seine befürchtete Abschiebung zu verhindern. Durch den sofortigen mutigen Einsatz zweier junger Beamter unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Angeklagte überwältigt und die Geisel befreit werden. Das Tatopfer erlitt keine körperlichen Verletzungen, wurde jedoch massiv traumatisiert und ist seither dienstunfähig.

Nachdem keiner der jeweiligen Verfahrensbeteiligten Revision eingelegt hat, sind beide Urteil des Landgerichts Hechingen rechtskräftig geworden.