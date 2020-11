Rechtsanwalt Ingo Lenßen hatte seinen Mandanten am Montag in seinem Schlussplädoyer als „kleinkriminellen Kiffer“ bezeichnet. Der Bisinger habe nicht überblickt, auf was er sich einlässt, als er im vergangenen Dezember die Lagerhalle, in der er arbeitete, einer Bande von Rauschgifthänd...