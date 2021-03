Vier Jahre und vier Monate ist es am Donnerstag her, seit der 22-jährige Deutschkurde Umut K. an der Hechinger Staig aus einem vorbeifahrenden Fiat heraus erschossen wurde. Seither hatte der Mord, den zwei junge Italiener aus dem Raum Burladingen verübten, die Justiz in Hechingen und in Karlsruhe...