Der Künstlername der Referentin sagt ja eigentlich schon alles: Petra Glück. Die Autorin hat zwar kein Glück in einer gewissen Situation gehabt, lässt sich aber nicht unterkriegen und ist glücklich. Nun hat die Rangendinger Ortsgruppe der Landfrauen Zollernalb Petra Glück für Donnerstag, 11. Oktober, ab 13.30 Uhr in das Rangendinger Sportheim eingeladen. Dann richten die Rangendinger Damen zum ersten Mal den Kreislandfrauentag aus und erwarten bis zu 100 Gäste.

Vortragende im SWR entdeckt – Selbst Opfer von K.o.-Tropfen mit Folgen

Referentin Glück ist dabei der Stargast und erzählt über ein brisantes Thema, das ihr widerfahren ist. Der Titel ihres Vortrags lautet „Lass dich nicht k.o.-tropfen – diese fiese Droge war in meinem Glas“. Wie Heidrun Wannenmacher, Ortsvorsitzende der Landfrauen in Rangendingen, betont, ist Petra Glück selbst ein Opfer von K.o.-Tropfen gewesen.

Wannenmacher war auf die Idee gekommen, Glück nach Rangendingen einzuladen. Sie hatte die Autorin im SWR-Kriminalreport Südwest gesehen und dort habe diese erzählt, dass sie bei einem Jahrgangstreffen der einstigen Schule K.o.-Tropfen eingeflößt bekam. Das hatte auch Folgen für die Frau, und so schrieb sie darüber ein Buch, in dem sie die Thematik verarbeitet.

Kreislandfrauentag zum ersten Mal in Rangendingen – früher immer in Geislingen

Lange Zeit hatte der Kreislandfrauentag der Landfrauen Zollernalb im Bürger- und Vereinshaus Harmonie in Geislingen stattgefunden. 2018 war dann Albstadt als Veranstaltungsstätte am Zug. Obwohl ein guter Referent, der Contergan-Geschädigte Matthias Berg, dort eingeladen war, zeichnete sich das Treffen durch einen eher mäßigen Andrang aus. Die Landfrauen Zollernalb bestehen insgesamt aus 500 Mitgliedern und zehn Ortsgruppen. An dem Abend waren damals nur rund 35 von ihnen dabei.

Veranstalter rechnen mit bis zu 100 Personen

Das soll sich nun ändern. „Wir rechnen so mit 90 bis 100 Personen“, sagt Heidrun Wannenmacher über das zukünftige Event. „Wir schauen, dass wir immer eine interessante Persönlichkeit haben“, sagt die Ortsgruppenvorsitzende. Die Landfrauen trafen bei solchen Veranstaltungen bereits auf die First Lady Baden-Württembergs, Gerlinde Kretschmann, sowie Ursula Cantieni, Schauspielerin der SWR-Serie „Die Fallers“.

Gesponsert wird der in Rangendingen stattfindende Kreislandfrauentag von der Gemeinde Rangendingen und dem Rangendinger Team „Sternschnuppe“.

K.o.-Tropfen ist sehr brisantes Thema – „Das kann jedem passieren“

K.o.-Tropfen sind keine Seltenheit, findet Heidrun Wannenmacher. „Das ist ein sehr brisantes Thema und für die kommenden Monate wieder aktuell“, betont die Ortsgruppenvorsitzende. „Das ist etwas, das jedem passieren kann“, sagt Wannenmacher – gerade bei Weihnachtsfeiern. Auch im Hinblick auf die kommende Fasnetssaison sei es wichtig, die Menschen über K.o.-Tropfen aufzuklären, die zum Beispiel geruchslos und damit unauffällig sind, und für die Problematik zu sensibilisieren.

Wetterexperte ist am 17. Oktober zu Gast

Das ist aber noch längst nicht alles für den Monat: Die Ortsgruppe aus Rangendingen lädt am Donnerstag, 17. Oktober, zum zweiten Vortrag ein. Harry Röhrle, Wetterexperte des SWR Fernsehens, ist im Gasthaus „Rössle“ in Rangendingen zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr. Warum ausgerechnet ein Vortrag über das Wetter? „Weil das sehr interessant ist, wie die Vorhersagen erstellt werden“, bekräftigt Wannenmacher.

