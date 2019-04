Prof. Dr. Paul Münch referierte beim Hohenzollerischen Geschichtsverein in Hechingen zum Thema „Der Landesvater“.

Vom Landeskind zum Landesvater“: So wurde einst über Helmut Kohl getitelt. „Hans im Glück: Landesvater wird Vater von Zwillingen“, hieß es im vergangenen Jahr über den saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans. Bei „Der Landesvater mit der Laienstola“ kann dagegen nur einer gemeint sein: Winfried Kretschmann.

Die Liste der Schlagzeilen, die den Begriff Landesvater in sich tragen, ließe sich, wie Prof. Paul Münch bei seinem Vortrag am Dienstagabend ausführte, beliebig lang fortsetzen. Denn die Bezeichnung Landesvater für Ministerpräsidenten deutscher Bundesländer ist zur „stereotypen Redewendung unser politischen Kultur“ geworden und begegnet uns fast täglich. Doch warum ist dieser Ehrenname bis heute so populär?

Um dies zu verstehen, müsse man weit in die Geschichte zurückblicken, erklärte Münch. Mit dem Ehrennamen „pater patriae“, Vater des Vaterlands, schmückten sich bereits römische Kaiser. Im Mittelalter und im Humanismus wurde er ebenso gebraucht wie in der Neuzeit. „Zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert ist eine Hochkonjunktur des Begriffs zu beobachten“, so der Historiker. Beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg wird das jeweilige bayerische Staatsoberhaupt heute noch als „pater patriae“ angesprochen.

Als weiterer Einflussfaktor hinsichtlich des Landesvater-Topos ist die Stellung des Hausvaters als Oberhaupt der „societas domestica“ zu nennen, die sich nicht nur auf die Familie, sondern auf das „ganze Haus“ bezog. Dazu kommen religiöse Einflüsse. So heißt es etwa in einem Katechismus Martin Luthers, bezogen auf das Gebot „Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“: „Dieses Gebot umfasst auch den Gehorsam gegenüber obrigkeitlichen Personen, die zu gebieten und zu regieren haben.“ Schließlich gehe es dabei „um den Landesvater, der so oft Vater ist, wie er Einwohner Bürger oder Untertanen hat.“

Diese „aus der biologischen und hausväterlichen Rolle“ gewachsene Stellung des Landesvaters, die auch eine obrigkeitliche Legitimation mit sich brachte, festigte sich. Kritik an der „natürlichen“ Herrschaft der Obrigkeit kam dann im Zeitalter der Aufklärung auf, deren große Denker eine ausgewogene Kompetenzverteilung zwischen Volk und Herrscher forderten. Doch „die politische Philosophie in Deutschland tat sich schwer, die jahrhundertealte Spielart der patriarchalischen Herrschaft aufzugeben“, unterstrich der Referent. Was folgte, war im ausgehenden 18. Jahrhundert der Verweis auf die väterliche Milde und Liebe. Aus dem „Herrn Vater“ wurde der „herzliebste Papa“, das Bild des Fürsten sollte sich vom machtbesessenen Herrscher zum gütigen und liebevollen Landesvater wandeln.

Dass die Landesväter mit ihren unzähligen „Landeskindern“ auch den Spott ihrer Zeit auf sich zogen, versteht sich von selbst. „Grundsätzliche Kritik an der Landesvater-Metapher ließ auch in Deutschland nicht mehr lange auf sich warten“, erklärte Münch. Immanuel Kant brandmarkte die „väterliche Regierung“ als „größten denkbaren Despotismus.“ Andere Aufklärer verurteilten den obrigkeitlichen Patriarchalismus, der die Untertanen zu unmündigen Kindern degradiere, ähnlich scharf. In der Praxis blieb diese Kritik allerdings recht folgenlos, wozu die Epoche der Restauration (1815-1830) beitrug. Das Beispiel Hohenzollern zeigt: Der letzte Hechinger Fürst Friedrich Wilhelm Konstantin gab gerne den Landesvater und wurde auch als Vaterfigur gewürdigt, was ein „Huldigungsgedicht“ verdeutlicht.

Es kam das Ende der Fürstherrlichkeit, doch das Bild des Landesvaters blieb erhalten: „Es lebte und lebt weiter“ – und zwar bis heute. „Die Gegenwart patriarchalischer Metaphern ist ein Faktum“, konstatierte Münch. So mancher amtierende Ministerpräsident finde gar Gefallen an dieser Rolle, obgleich die Unvereinbarkeit des gemütvollen Titels mit der Verfassung demokratischer Staaten auf der Hand liege. Der Begriff Landesvater transportiere 2000 Jahre patriarchalische Herrschaft – „das passt einfach nicht mehr ins Gefüge des demokratischen Systems.“ Mündige Bürger bräuchten keine Landesväter. Gustav Heinemann habe in diesem Sinne gesagt: „Ich liebe nicht den Staat, sondern meine Frau.“ Eine sehr weise Entscheidung.