Die neue Quartalsausstellung im Hohenzollerischen Landesmuseum zeigt ein Sammelsurium seltsamer Objekte.

Was haben ein Hut, eine Flasche Klettenwurzelöl, Gebissabdrücke, ein Schuh, ein Puppenschirm, eine zerbrochene Tonschale und ein Schokoladen-Werbeschild gemeinsam? All diese alten Dinge hat jüngst David Hendel im Hohenzollerischen Landesmuseum entdeckt. Und macht sie nun zum Gegenstand des Interesses in der Reihe „Interessantes im Quartal“ (IiQ). Die kleinen vierteljährlichen Ausstellungen im Foyer des Landesmuseum sollen Appetit auf mehr machen und können kostenlos besucht werden. Obwohl die Bestände des Landesmuseums nach allen Regeln der Museumskunst inventarisiert sind, taucht doch allenthalben noch eine Überraschung auf. Die erwähnten Objekte waren allesamt beim Umbau des Alten Schlosses von 2002 bis 2004 entdeckt worden. Der Kistenfund erinnert an die Geschichte des Museumsgebäudes, und gleichzeitig handelt es sich bei den Objekten um Zeugen der Hechinger Stadtgeschichte. Der Hut entstammt dem Geschäft von Albertine Lindner, einer „stadtbekannten Bürgerin“, die „in jüngeren Jahren ein gut gehendes Damenputzgeschäft in der Schloßstraße” führte. Die Gebissabformungen dürften auf den Zahnarzt Jodek oder dessen Nachfolger zurückgehen, die im Alten Schloss praktizierten. Aber um welche Kapelle handelt es sich bei der zerbrochenen Schale? Und wer hatte mit dem Klettenwurzelöl seine Haare gepflegt? Alle Geheimnisse des Kistenfundes sind noch nicht geklärt. David Hendel nimmt gerne Hinweise entgegen. Die Ausstellung startet am Mittwoch, 3. April, und ist mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.