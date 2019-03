Stein Lachtränen bei der Seniorenfasnet in Stein

Stein / Von Diana Maute

Lustige Sketche und Musik luden bei der gut besuchten Seniorenfasnet in Stein zum Lachen und Schunkeln ein.

Zahlreiche gut gelaunte und originell kostümierte Gäste fanden sich am Auseliga im bunt dekorierten Steinemer Pfarrzentrum ein, um gemeinsam einen unterhaltsamen närrischen Nachmittag zu verbringen. Was dabei auf keinen Fall fehlen durfte? Natürlich die passende Musik. Mit Eugen Schetter und Hans Hauser griff ein wohlbekanntes Duo zu den Akkordeons und lud mit Stimmungsliedern zum Singen und Schunkeln ein.

Außerdem statteten die „Zäpfleschnäpper“ der Narrenzunft Sadbolla den Senioren einen Besuch ab und sorgten mit fetzigen Klängen für beste Unterhaltung. Roswitha Oesterle, Agnes Schimminger und Roswitha Schimminger, die Organisatorinnen des Nachmittags, warteten mit lustigen Sketchen auf.

Mit dem Auftritt eines Rechtsanwalts und seines Mandanten (gespielt von Agnes und Roswitha Schimminger) sowie als „Trien­chen und Julchen“ (Roswitha Oesterle und Agnes Schimminger), die keine Mittel mehr haben für die Reise ans Mittelmeer, trieben sie den Gästen die Lachtränen in die Augen.

Dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, bewiesen die drei Damen mit dem „Kartoffellied“, einer wahren Hymne auf die Grombira, in der es heißt, „auch Kartoffeln müssen sein, denn die schmecken immer fein.“

Einen illustren Gast gab es mit dem „Stadtschultes“, alias Gerd Schollian, zu begrüßen. Seinem hohen Amt angemessen mit Anzug und Zylinder ausgestattet, plauderte er aus dem Nähkästchen und wusste allerhand Interessantes aus dem Alltag eines Bürgermeisters zu berichten. Der scheint an seinem Schreibtisch eine eher ruhige Kugel zu schieben, was man an seinen stets ausgestreckten Händen erkennt. „Schließlich macht ein Beamter den ganzen Tag keinen Finger krumm“, verriet er. Neues aus dem dringend sanierungsbedürftigen Steinemer Rathaus wusste er dennoch zu berichten. Im Ort tut sich schließlich so einiges. Aber ob die Bürger wirklich befürchten müssen, dass der so schön hergerichtete Friedhof bald ausgedient hat? Falls ja, kann es nur daran liegen, dass sich nicht nur die Grünen seit Neuestem lieber im Grünen bestatten lassen.

Der Schultes selbst wird weiterhin treu seinen Dienst im Rathaus tun, denn schließlich hat ihm eine Zigeunerin drei Wünsche erfüllt: Zuerst beförderte sie ihn auf eine tropische Insel, dann zauberte sie ihm noch schöne Mädchen herbei, bevor sein größtes Begehren wahr wurde: nie mehr etwas schaffen müssen. Und siehe da: Der Bürgermeister fand sich an seinem Rathaus-Schreibtisch wieder, wo er sich den ganzen Tag ausruhen kann. Denn der Beamte weiß: „Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form von Zuverlässigkeit.“

Doch selbst wenn alle Stricke reißen: Auf die Damen vom Seniorenteam, die jeden Monat um die 40 Gäste beim Seniorennachmittag im Pfarrzentrum begrüßen dürfen, ist stets Verlass: Sie bewirteten die Besucher am Auseligen unter anderem mit selbstgebackenen Fasnetsküchle. Ein Gaumenschmaus, der in der fünften Jahreszeit nicht fehlen darf.