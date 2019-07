Beim Sommerfest vor dem Café Klein in Hechingen zogen am Samstag Kulinarik, Geselligkeit und südländisches Flair viel Publikum an. Fast wie in alten Zeiten.

Ein Hauch von Nostalgie schwang wohl bei den meisten Gästen mit, die den lauen Sommerabend auf der Straße zwischen dem Café Klein und der Pizzeria Zollerstuben genossen, dabei kühle Getränke schlürften und die entspannte Atmosphäre unter freiem Himmel genossen. Viele von ihnen waren einst regelmäßig in dem kleinen Café anzutreffen, das lange Zeit eine feste Größe in der Hechinger Gastrozene war, seit nunmehr vier Jahren aber leider ohne Pächter dasteht. Seither ist es hier nichts mehr mit gemütlicher Einkehr und Treffen unter Freunden. Ausweichen kann man in die gegenüberliegende Pizzeria, wo kulinarische Köstlichkeiten der italienischen Küche geboten werden.

Marc Unger, in der Hechinger Kneipenszene als ehemaliger Pächter des Schwarzbrenner bestens bekannt, trifft sich hier regelmäßig mit seinem Männerstammtisch. Früher war er auch Stammgast im Café Klein. „Da saßen wir auch oft draußen und haben das sehr genossen“, erinnert er sich gerne an die alten Zeiten zurück. So kam ihm die zündende Idee: Warum sollte man das einzigartige „Klein-Ambiente“ nicht wiederaufleben lassen können, und sei es nur für einen Abend? Der ehemalige Pächter des Cafés, Olivier Jacob, ließ sich schnell mit ins Boot holen, ebenso die Mannschaft der Pizzeria Zollerstuben.

Herausgekommen ist ein Straßenfest, das mit allem aufwartete, das für Kulinarik und Genuss steht: sommerliche Speisen und Getränke, Live-Musik und geselliges Beisammensein unter freiem Himmel bis spät in die Nacht. Bei hochsommerlichen Temperaturen ein wunderbares Erlebnis. Und das Ergebnis weiser Voraussicht, denn ursprünglich war die Veranstaltung, die Platz für 250 Gäste bot, bereits eine Woche früher angesetzt. Aufgrund der schlechten Wetterprognose hatten die Organisatoren das Fest dann aber verschoben. Eine Maßnahme, die sich gelohnt hat, denn Petrus schickte im zweiten Anlauf genau das richtige Wetter, um mediterranes Ambiente aufkommen zu lassen. „Wir haben hier das Flair von drei Ländern vereint“, unterstrich Marc Unger mit Blick auf die Speisekarte. Während Olivier Jacob französische Weine, Wurst- und Käseplatten kredenzte und dafür sorgte, dass sich die Gäste kulinarisch wie Gott in Frankreich fühlen konnten, trug das Team der Pizzeria Zollerstuben mit italienischen Köstlichkeiten zum Dolce Vita bei. Deutsche Straßenfestkultur kam an den Bierzelttischen mit Blank’s Bier vom Fass auf. Am Getränkestand wurden außerdem sommerliche Cocktails gemixt.

An Wiederholung ist gedacht

Für die Musik sorgten die drei Jungs von „Noisepollution“, die mit gepflegtem Acoustic Rock aufwarteten und das Publikum sowohl mit bekannten Klassikern der Rockgeschichte als auch mit selten gehörten Songs bestens unterhielten.

„Wir fühlen uns wohl hier, ein tolles Fest“, kommentierte ein Paar, das – angelockt von der Musik – spontan einen Abstecher in die Schulstraße unternommen hatte, um die Hitze des Tages mit einem kühlen Bier zu vertreiben. Gleich daneben saß eine ganze Gruppe von ehemaligen Café Klein-Gästen, die es sehr genossen, für einen Abend wieder an dem Ort zu verweilen, wo sie früher immer wieder schöne Stunden verbracht hatten. „Es war immer schön in der kleinen Kneipe, die fehlt Hechingen schon sehr“, so ihr Empfinden.

Wäre es da nicht eine glänzende Idee, wieder dauerhaft Leben ins Café Klein zu bringen? Zumindest für Marc Unger kommt das eher nicht in Frage. Er ist beruflich anderweitig eingespannt. Was er sich aber vorstellen kann, ist, das Sommerfest in der Schulstraße jedes Jahr zu veranstalten. Dass trotz mehrerer Konkurrenzveranstaltungen viele den Weg zum Café Klein fanden, freute ihn besonders. „Das zeigt, dass solche Veranstaltungen in Hechingen angenommen werden.“ Sein Dank galt in diesem Zusammenhang den vielen freiwilligen Helfern sowie der Stadtverwaltung, die der Idee zum Fest von Anfang an wohlwollend gegenübergestanden habe.