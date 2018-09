Hechingen Kunstwandeln im Fürstengarten

Hechingen / Antonia Lezerkoss

Vom Mythos zur Kunstausstellung: „Mit Verkohltem wollte ich deinen Schatten halten“ – diesen ungewöhnlichen Titel wählte Jörg Mandernach für die Ausstellung, die jetzt in Zusammenarbeit von Kunstverein Hechingen und Förderverein Villa Eugenia eröffnet worden ist. Die Schau versammelt Bildwerke und Plastiken von großer Vielfalt in den Galerien der Villa Eugenia und des Weißen Häusle und umfasst einen Themenkreis, der im Bereich menschlicher Erkenntnisprozesse im unmittelbaren wie im übertragenen Sinn eine entscheidende Rolle spielt.

Mit seinem Ausstellungskonzept bezieht sich der Künstler-Kurator Jörg Mandernach auf den römischen Schriftsteller Plinius d.Ä. (23-79), der in seiner „Naturalis historia“ die Entstehung der Zeichenkunst und die Erfindung der Malerei schlechthin auf eine rührende Liebesgeschichte zurückführt: Ein Mädchen aus Korinth nimmt bei Kerzenschein Abschied von ihrem Geliebten, der in die Ferne und vermutlich in den Krieg zieht. Die Kerze wirft seinen Schatten an die Wand, und das Mädchen zieht den Umriss mit einem Kohlestück nach, um so das Bild des Geliebten festzuhalten.

Die Schau, an der sich neben Jörg Mandernach noch neun andere Künstler aus der gesamten Republik mit diversen Arbeitsansätzen und Sichtweisen beteiligen, umkreist sowohl inhaltlich als auch formal den Themenkomplex „Schattenbildungen und Projektionen“. Diese präsentieren sich dem Betrachter in Form von Malerei, Skulptur, Zeichnung, Radierung, Fotografie, Video und räumlicher Installation.

Das raumgestaltende Kunstwerk im Weißen Häusle von Jörg Mandernach greift den vielseitigen Themenkomplex auf, dieser erfährt seine Erweiterung durch Arbeiten von Künstlerfreunden in der Villa Eugenia. Mit seiner situativen Installation, einer raumfüllenden, in Schwarzweiß gehaltenen Montage aus Einzelzeichnungen und Raumzeichnungselementen aus Klebestreifen sowie einem Animationsfilm passend zum Leitmotiv geht Jörg Mandernach der Frage nach „was denn die Nacht beleuchte“.

In der Galerie der Villa Eugenia legen Künstler, die verschiedenen Generationen angehören und sich in unterschiedlichsten Techniken ausdrücken, mit stillen Werken voller Kraft und und Bildgestaltungen, die einen förmlich anspringen, ihre Auffassung dar: Fast verschwindend klein, als schemenhafte Ideenschatten präsentieren sich die Radierungen von Tillmann Damrau (Stuttgart): aus dem Zusammenhang gerissene, schwarzweiße Texte aus Film, Literatur und Alltagswelt. Mit mythen-schweren, nachtschwarzen Skulpturen setzte Andy Dobler (Stuttgart) die zahlreichen Eröffnungsbesucher in Erstaunen. Pechschwarze großformatige Leinwandkompositionen von Philipp Haager (Stuttgart) bieten eine Fläche für Inspiration. Pascal Lampert (Zürich) will die Besucher durch das Zusammenspiel verschiedener Arbeiten in andere Zeit- und Raumdimensionen entführen. Streng in Schwarzweiß gehaltene Ornamentik beherrscht die phantasievollen Papierschnitte Jörg Mandernachs in der Villa Eugenia. Wohingegen Myriam Mayer (Leipzig), für die düsteren Schattenbereiche unserer Gesellschaft, die sie nachzeichnet, eine farbstarke Bildsprache wählt. In Lea Pagenkempers (Berlin) norwegischen Impressionen lebt ein ganzer Kosmos von Imagination. Marcus Sendlinger (Berlin) liebt Crossings aus geometrischen Formen, Mustern und Rastern und unbunte Farben wie Grau, Weiß und Schwarz. Bei Gerd Wiedmaier (Stuttgart) verschwindet fototechnische Realität hinter Wachsschichten, die dann eine Projektion von einer Projektion widerspiegeln.

Nach einer erhellenden Werkeinführung durch den Kunsthistoriker Clemens Ottnad in der Villa Eugenia führte bei der Doppelvernissage ein inspirierender Spaziergang durch den sonnendurchfluteten Fürstengarten zum Weißen Häusle.

Info Zu sehen ist die Doppelausstellung bis zum 14. Oktober, und zwar samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr.