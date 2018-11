Hechingen Kunstverein zeigt neue Arbeiten

Hechingen / SWP

Die Jahresausstellung des Hechinger Kunstvereins wird am Sonntag, 4. November, um 11 Uhr im Foyer des Hechinger Rathauses eröffnet. Wie immer ist der besonderer Reiz dieser Schau, dass bekähnje und noch bekanntere Künstannte und noch bekanntere Künstler mit einem Bezug zur Zollernstadt in einer Gmeinschaftsausstellung einen Ausschnitt ihrer Arbeit zeigen.

Was meistens ohnehin der Fall war, ist diesmal sogar das Motto: „Neue Arbeiten“ lautet es. Eine Verpflichtung an die teilnehmenden Künstler, hier nichts aus ihren Lagerbeständen herauszukramen, sondern aktuelle Werke auszuwählen, aber auch so etwas wie ein Roter Faden durch die Schau. Denn neue Arbeiten können ja durchaus auch einen besonders intensiven Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen Ent- wicklungen aufzeigen. Dabei wird auch die aktuelle Jahresgabe, eine preiswerte Originalgrafik, vorgestellt. Man darf gespannt sein.

Bei dieser zentralen Ausstellung des Kunstvereins im Jahresverlauf stehen nicht nur Bilder im Mittelpunkt. Nach der Eröffnung durch Dorothee Müllges, die Erste Beigeordnete der Stadt, wird Clemens Ottnad, Geschäftsführer des Künstlerbunds Baden-Württemberg und Kurator des Kunstvereins, erklären, was die Besucher da an den Wänden hängen und auf dem Boden stehen sehen, wie es einzuordnen ist und welche Ideen man dazu entwickeln könnte. Wolfgang Brandner wird die Ausstellung auf dem Piano kunstvoll umrahmen.

Info Die Ausstellung ist bis einschließlich 2. Dezember zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen, außerdem auch samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.