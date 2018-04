Hechingen Kunstverein legt nach Brand wieder richtig los

Hechingen / SWP

Für den Verein war der Brand ein herber Rückschlag. „Die absolute Katastrophe“, sagte der Vorsitzende Eberhard Wünnenberg in der Hauptversammlung. Die Teeküche war nur noch ein schwarzes Loch, der gesamte Raum bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. „Das Gebäude sah katastrophal aus“, blickte Wünnenberg auf den März 2017 zurück. Doch durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten sowohl das Weiße Häusle als auch die Werke der Künstlerin Rania Akl gerettet werden.

Dennoch: Das Jahresprogramm 2017 war danach Makulatur, vieles musste ausfallen. Für die Werkschau von Heinz Thielen stellte der Förderverein Villa Eugenia seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Dort fand auch der Vortrag von Professor Jörg Stötzer statt.

Die erste Ausstellung in der renovierten Galerie gestaltete im Oktober Bettina van Haaren. Die große Jahresausstellung mit über 100 Exponaten stand 2017 unter dem Motto „Richtungswechsel“ und war im Rathaus zu sehen. „Immer ist irgendetwas“ lautet der Titel der Werkschau von Hans Pfrommer, die am Sonntag, 15. April, um 11 Uhr im Weißen Häusle eröffnet wird. Er hätte als Auftakt wahrlich nicht besser gewählt werden können. Denn irgendetwas wird, im positiven Sinne, auch in der Galerie in diesem Jahr stets geboten sein. Das kürzlich vorgelegte Programm bündelt eine ganze Reihe an interessanten Veranstaltungen. So findet etwa am Samstag, 21. April, ab 20 Uhr eine Lesung mit der österreichischen Schauspielerin Iole aus der Schmitten statt. Vorgetragen werden Werke von Ernst Jandl. „Ein Genuss, den man sich nicht entgehen lassen sollte“, legte Wünnenberg allen ans Herz. Eine weitere Lesung gestalten im Dezember die Mitglieder der Tübinger Künstlergruppe „Holzmarkt.“

Interessante Einblicke vermitteln im Jahreslauf auch die Ausstellungen junger Künstler. Am 16. September wird wieder eine Werkschau in Kooperation mit der Villa Eugenia stattfinden. Im Rahmen der Langen Nacht der Kultur gastiert das Figurentheater-Ensemble Meinhardt & Krauss im Weißen Häusle und „Neue Arbeiten“ sind das Thema der diesjährigen Jahresausstellung. Für „Suppe & Musik“ konnte das Trio „Four’s a crowd“ gewonnen werden.

Sowohl der Vorsitzende Eberhard Wünnenberg als auch seine Stellvertreterin Sabine Wilhelm-Stötzer und Protokollführerin Elke Dannenhaus wurden in ihren Ämtern bestätigt. Schatzmeister Roland Milkau gab sein Amt ab, führt dieses allerdings noch kommissarisch weiter, bis ein Nachfolger gefunden ist. Künftig gehört Milkau dem Künstlerischen Beirat an, in dem sich auch Joachim Wörner, Susanne Michel und Monika Bühr-Illius engagieren. Aus dem Beirat verabschiedet wurden Judith Lenz, Käthe Rominger-Schneider und Andreas Grunert.

Zur Freude der Anwesenden wurde Marek Leszczynski als Neumitglied in den Reihen des Kunstvereins begrüßt.