Skulpturale und installative Arbeiten von Keiyona C. Stumpf verwandeln das Weiße Häusle in eine fürstliche Wunderkammer.

Es ist ein gestalterisches Spiel von großer Komplexität, eine Auseinandersetzung mit den Erscheinungen der Natur, deren wuchernde, organisch-abstrahierende Formensprache eine Üppigkeit hervorbringt, die den Betrachter ergriffen innehalten lässt. In den Skulpturen von Keiyona C. Stumpf wird die überbordende Wachstumskraft der Natur in ornamentale Bahnen gelenkt, findet in fließenden Silhouetten und glänzenden Lasuren ihr subtiles Gleichgewicht zwischen Fragilität und Beständigkeit. Dabei ist es keineswegs nur eine Nachahmung der Natur, der sich die in Augsburg und München lebende Künstlerin, die bereits mit zahlreichen renommierten Kunstpreisen ausgezeichnet wurde, verschrieben hat.

Ihre faszinierenden, aus Porzellan, Keramik oder Glas geschaffenen Werke sind vielmehr Ausdruck individueller Erfahrung und Interpretation natürlicher Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten. Die teils floralen, teils körperhaften oder ornamentalen Gebilde, die Keiyona C. Stumpf entstehen lässt, wirken auf der einen Seite exaltiert und opulent, gleichzeitig aber filigran und von einer eigentümlichen Zurückhaltung beseelt. Anklänge an Werke des Barock und des Jugendstils sind in ihren Arbeiten allenthalben spürbar. Ausgewählte Objekte zeigt sie im Weißen Häusle unter dem doppeldeutigen Ausstellungstitel „The Open Hide“.

Der Drang, „alles, was einem erreichbar ist, zu ornamentieren“, stelle den „Uranfang der bildenden Kunst“ dar, zitierte Kunsthistoriker Clemens Ottnad, der bei der Vernissage am Sonntag in die Ausstellung einführte, Adolf Loos, einen Wegbereiter der modernen Architektur. „Es ist das Lallen der Malerei; alle Kunst ist erotisch“, heißt es weiter in dessen Schrift „Ornament und Verbrechen“ aus dem Jahre 1908. „Bei den Arbeiten in der aktuellen Ausstellung würde die Asche von Adolf Loos im Grabe rotieren“, stellte Ottnad augenzwinkernd fest. Denn der in der modernen Kunst oft so verpönte Begriff der Schönheit bekomme bei Keiyona C. Stumpf ganz neue Bedeutung.

Opulente, hochkomplexe lasierte Keramik, nuancierter, schimmernder Porzellanguss und zart durchscheinender Glasschmelz dominieren ihr Werk und lassen „das Weiße Häusle zu einer fürstlichen Wunderkammer geraten“. Kunst- und Naturformen begegnen sich darin auf höchst unterschiedliche und doch verbindende Weise und vermitteln laut dem Experten all denen, die in diese phantastische Welt eintreten: „Wir sind selbst Teil dieses Wunders.“ Eigentlich würden hier nur noch die Stalaktiten und Stalakmiten fehlen, die in Tropfsteinhöhlen von der Decke hängen, respektive vom Boden emporwachsen, „um das Weiße Häusle in eine geheime Lustgrotte zu verwandeln“, sinnierte Ottnad.

Eigens für die Ausstellung „The Open Hide“ hat die Künstlerin eine Installation geschaffen, ein raumgreifendes Gebilde aus Stülptentakeln, kunstvoll konstruiert aus weißen Rundstrickstoffen. Eine durchsichtige Membran werde hier zum festgeglaubten Gebilde; eine urwüchsige Natur dringe in den Raum oder aber aus dem Raum, „um sich mit dem Kosmos da draußen zu vereinigen.“ Ein Spiel aus Zeigen und Verbergen, vereinigt mit handwerklich-technischer Perfektion.

Die außergewöhnlichen Arbeiten Keiyona C. Stumpfs entstehen immer aus der Materialität heraus und scheinen auch nach ihrer präzisen Positionierung im Raum weiter zu wachsen. In ihren Skulpturen öffnen sich Muschelgehäuse, barock anmutende Rocailles und gebundene Festons, „die unbändige barocke Lebenslust bildhaft zu verkörpern verstehen.“ Die Ausstellung im Weißen Häusle sei ein Plädoyer für die Lust am Schönen, am Verschnörkelten und zeige: „Schönheit ist nicht altmodisch, banal, der Oberfläche verhaftet, sondern etwas zutiefst Menschliches“, schloss Clemens Ottnad.