Seit Juni können die „Fahnen fürs Leben“ im Johannessaal in Stetten bewundert werden. Am kommenden Freitag endet die Ausstellung mit einem Workshop. Vor allem erkrankte Menschen und Angehörige drücken dabei ihre Hoffnungen aus.

Die etwa 80 Werke umfassende Ausstellung „Fahnen fürs Leben“ wurde am 28. Juni im Johannessaal der Klosterkirche eröffnet. Jetzt, am Freitag, 23. August, endet sie mit einem Workshop. Beginn ist um 15 Uhr.

„Fahnen für Leben“ sind kleine Fahnen aus Papier oder Leinwand, die tibetanische Gebetsfahnen zum Vorbild haben und in etwa das Format DIN A4 aufweisen. Geschaffen wurden diese Fahnen von Menschen, die selber von einer Krebserkrankung betroffen sind oder Menschen in ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis kennen, die diese Beschwerden haben. Sie können ihrer Kreativität im Atelier der Künstlerin und Kunstgeragogin Ina Simone Petri freien Lauf lassen.

Intime gestalterische Mitteilung, wenn Worte fehlen oder alles schon gesagt zu sein scheint

Diese kleinen Fahnen, deren Gestaltung schier grenzenlos ist, sollen Hoffnungsträger sein und Sehnsüchte, Gefühle, Machtlosigkeit, Sorgen sowie Wünsche zum Ausdruck bringen – vor allem dann, wenn Worte fehlen oder alles schon gesagt zu sein scheint.

„Es ist eine intime und damit sehr persönliche Form der gestalterischen Mitteilung, die für die betroffenen Personen sehr wichtig ist“, meint die Künstlerin. Worte können vergehen, in Vergessenheit geraten, „aber die Fahne bleibt“.

Workshopleiterin Ina Simone Petri gibt auch Rat

Die Arbeit in den bisherigen Workshops war von freiem Gestalten geprägt und ist es immer noch. Der Gedanke an die Krankheit – der Hintergrund der Tätigkeit – bringt oft die gestaltenden Menschen im Hoffen auf einen Sieg über das Leiden einander näher. Wie bei den bisherigen Workshops geschieht auch am Freitag die gestalterische Arbeit ohne jeglichen Druck und jegliche Erwartungshaltung. Ina Simone Petri gibt, sofern gewünscht, Hilfestellung und steht gerne mit Rat zur Verfügung.

Anrufbeantworter ist eingeschaltet – Bei gutem Wetter geht’s in den Klostergarten

Die Materialien sind alle vorhanden, Unkosten entstehen keine. „Kommen Sie einfach vorbei und bringen Sie Zeit mit“, ist ihr Wunsch. Um aber genügend Material bereit zu halten, bittet die Künstlerin um Anmeldung unter Mobilfunk 0171/194 63-19; der Anrufbeantworter ist auf jeden Fall eingeschaltet.

Sollte das Wetter gut sein, wird der Workshop im Klostergarten stattfinden.

