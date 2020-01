Nicht zum ersten Mal, diesmal aber deutlicher als je zuvor gibt es Tendenzen im Gemeinderat, die den Haigerlocher Schlosskonzerten keine Zukunft geben.

Matthias Deppert (FW) brachte den Stein in der Sitzung am Dienstag ins Rollen. er regte an, den Etat für das Kulturprogramm durchzuforsten und zu prüfen, ob nicht der Zuschuss für die Ludwigsburger Schlossfestspiele – immerhin 10 000 Euro – eingesetzt werden sollten auf Veranstaltungen, die für Haigerloch einen „echten Mehrwert schaffen“.

Bürgermeister Heinrich Götz verwies darauf, dass die Termine und Künstler für die diesjährige Konzertreihe bereits feststehen, an dieser Schraube also nicht mehr gedreht werden kann.

Matthias Deppert erinnerte daran, dass der Gemeinderat schon den diesjährigen Etat für die Schlosskonzerte in Frage gestellt habe, und wollte im Sitzungsprotokoll deutlich festgehalten wissen, dass die Mittel für 2021 nicht freigegeben sind.

Haigerlocher Mundarttage besser vermarkten

Etliche Gemeinderäte begrüßten und stimmten Depperts Vorstoß zu. Alexander Edele (CDU) hob hervor, dass das bezuschusste Konzert der Ludwigsburger Schlossfestspiele mit dem Vokalensemble aus Leipzig am 23. Juni 2019 in der Schlosskirche von nur 117 Personen besucht wurde. Das seien fast 100 Euro pro Kopf. Anne Judersleben plädierte (FW) für „weniger elitäre Veranstaltungen“. „Eine Schwarze Null wäre ok“, kommentierte Bad Imnaus Ortsvorsteher Robert Wenz die 14 000 Euro, mit der die Konzertreihe auch dieses Jahr wieder ins Minus rutscht. „Kein Verein würde das machen“, so Wenz. Auch er sprach sich dafür aus, im Kulturprogramm neue Schwerpunkt zu setzen, zum Beispiel „die Haigerlocher Mundarttage besser zu vermarkten“.

Ein „deutliches Signal für 2021“ hielt ebenso Manfred Pfeffer (FW) für angebracht, damit „die Verantwortlichen gewarnt“ sind.

Alexander Siedler (CDU) wies auf die Abwesenheit von Stadträtin Nadine Reiband, Vorsitzende des Freundeskreises Haigerlocher Schlosskonzerte, hin. Siedler hielt es nicht für angebracht, das Thema ausgerechnet in Reibands Anwesenheit zu diskutieren.

Reiner Schullian (FW) fiel der Posten für den Bühnenaufbau im Bürgerhaus negativ auf. Die 1500 Euro pro Aufbau konnte man einsparen, wenn vorhandene Bühnen, etwa im Löwensaal in Gruol, genutzt würden. Bürgermeister Götz , dass kleinere Kulturveranstaltungen mit bis zu 150 Besuchern in einer großen Halle verloren wirken würden. Einzig das Vereinsheim in Trillfingen, das eine Bühne besitzt, wäre eine Option, die in der Vergangenheit auch schon genutzt wurde, aber wegen Terminüberschneidungen keine Generallösung sein könne.

Christkindlesmarkt braucht eine Reform

Bei fünf Neinstimmen und mehreren Enthaltungen verabschiedete der Gemeinderat mehrheitlich die Planungen und den Etat für die städtischen Veranstaltungen 2020.

So sollen die Haigerlocher Mundarttage fortgesetzt werden. Die Ausgaben betrugen hier im vergangenen Jahr 3700 Euro für Künstlerhonorare, Werbung, Essen, Getränke und Bühne. Die Einnahmen summierten sich auf 2950 Euro aus dem Kartenverkauf, der Bewirtung und dem Sponsoring der Sparkasse. Der Abmangel betrug 950 Euro. Für dieses Jahr stehen folglich 1000 Euro im Plan.

Geplant sind zwei Mundartabende am Freitag, 3. April, mit Geschichten von Manfred Mai und musikalischer Begleitung durch Martin Lenz und am Freitag, 17. April, ein schwäbischer Poetry Slam des Tübinger „Dichterwettstreit deluxe“.

Die letztjährigen Mundarttage waren wie folgt besucht: der Kabarettist Tommy Nube hatte 41 Besucher, die „Drei Damen vom Dohlengässle“ hatten 145 Gäste.

Auch die Haigerlocher Schlosskonzerte 2020 sollen wie geplant stattfinden. Vorgesehen ist im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele ein Konzert am 14. Juni mit der Gambistin Hille Perl und ihrem Ensemble Sirius Viols. Der Zuschuss, den die Stadt zu geben hat, beträgt wie immer 10 000 Euro. Hinzu kommen, analog zum vergangenen Jahr, wieder Kosten für Werbung, Drucksachen, Bühne und Sonstiges mit rund 4000 Euro.

Nicht berücksichtigt sind in dieser Rechnung die Personalkosten vom Kultur- und Tourismusbüro sowie des Bauhofes, die im Übrigen auch für die Konzerte des Freundeskreises anfallen – sowie in erheblichem Maße auch für den Christkindlesmarkt.

Der Weihnachtsmarkt ist der dritte und letzte Posten im Kulturetat. Ausgeklammert werden hier die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung mit 4100 Euro und die öffentlichen Christbäume 1460 Euro.

Für den Christkindlesmarkt, der am 12. und 13. Dezember in seiner 46. Auflage veranstaltet wird, ist auf der Basis der Vojahreszahlen ist mit Kosten von 43 400 Euro zu rechnen. (für Bauhof, Bühne, Beleuchtung, Beschallung, Werbung, Stromversorgung etc.). Standgebühren bringen Einnahmen in Höhe von 11 200 Euro. Daraus ergibt sich ein Abmangel von rund 32 000 Euro.

Bürgermeister Götz und die Leiterin des Haigerlocher Kultur- und Tourismusbüros, Viktoria Ebenhoch, wiesen den Gemeinderat gleichwohl darauf hin, dass mit weiteren Kostensteigerungen, zum Beispiel für die Stromversorgung, zu rechnen ist. Über eine Erhöhung der Standerhöhung könne das nicht aufgefangen werden. Lediglich eine Verkleinerung des Marktgebiets könnte die Kostenseite dämpfen. Dem Gemeinderat wurde vorgeschlagen, darüber nachzudenken, ob man den Markt „neu denkt“ und „klein und fein“, zum Beispiel nur noch in der Spitalgasse, stattfinden lässt. Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang auch auf die weiteren Weihnachtsmärkte, die sich „in den Ortsteilen etabliert haben“ und die „quasi kostenneutral für die Stadt sind“.

