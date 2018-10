Hechingen Künstler zeigt „Rote Reiter“ und Skulpturen

So sehen die Entwürfe aus, die den Künstler Hans Mendler inspirieren, seine großen, farbenprächtigen Leinwand-Gemälde zu kreieren. Sie werden der Öffentlichkeit am morgigen Sonntag in der Villa Eugenia im Rahmen einer Vernissage vorgestellt. © Foto: Melanie Steitz

Hechingen / Melanie Steitz

Hans Mendler stellt in der Villa Eugenia aus. Morgen ist die Vernissage. Die Kreativität trifft ihn oft ganz unverhofft.

Oft sind bei mir zwei Figuren im Bild“, sagt Hans Mendler, der eine neue Ausstellung in der Villa Eugenia präsentiert. Der Künstler experimentiert mit Gestalten der Commedia dell´Arte und des Mittelalters. „Ich habe viele Sagen- und Märchenbücher“, erzählt er. An Science-Fiction ist er nicht interessiert, aber die Vergangenheit findet er spannend. Mendlers aktuelle Ausstellung, zu der ein informatives Buch in Kooperation mit der Balinger Galerie Meinlschmidt erscheint, zeigt viele neue Arbeiten. Dabei gewährt der Künstler mit einer Auswahl von Skizzenbüchern Einblicke in seine Werkstatt. Inspiration holt er sich auch auf Flohmärkten, wo er alte Bücher oder Postkarten kauft. Auch beanspruchtes Handwerkszeug, das er dort gefunden hat, liegt in seinem Atelier herum. So dienen ihm etwa ein Inselband mit dem Codex Manesse, der umfangreichsten und berühmtesten deutschen Liederhandschrift des Mittelalters, und Karten mit Figuren der Commedia dell´Arte als Ausgangspunkt für seine Übermalungen und Collagen. Sie können am morgigen Sonntag ab 14 Uhr bei der Vernissage zur neuen Ausstellung „Rote Reiter – die Lust am Spiel“ in der Villa Eugenia bewundert werden. Die meisten Werke von „Rote Reiter – die Lust am Spiel“ stammen aus diesem und vergangenem Jahr. Seine Skulpturen entstanden zwischen 2012 und 2018. Nur ein Gemälde hat Mendler im Jahre 2015 kreiert: Es zeigt eine riesige Blumenwiese und ist bei einem Besuch des Hermann Hesse Hauses in Montagnola (Kanton Tessin) entstanden. Der Blick auf den dortigen Garten befeuerte Mendlers Kreativität.

Seine Arbeit ist eine sehr emotionale. Auch Skulpturen erschafft der Künstler mit einer enormen Intensität. Dann experimentiert er wie in Trance mit der Kettensäge oder Wachs. Wenn Mendler in einem Schaffensprozess steckt, improvisiert er selbstvergessen an solchen Figuren. „Ich schaffe nur mit meinen Farben“, sagt er. Und das gilt auch für seine Skulpturen wie zum Beispiel den bronzenen Platzhirsch, mitten im Ausstellungsraum.

Ansonsten ist Mendler ein Getriebener, schwimmt in seinem unendlichen Fundus an Ideen, wie er sagt. Diese sammelt er in seinen Skizzenbüchern. Dann, irgendwann später, gerät ihm eines dieser Motive unter den Pinsel. Oft ist der Maler hinterher selbst überrascht, was dabei herausgekommen ist.

Diese künstlerischen Geistesblitze scheinen tief in ihm zu schlummern, ohne dass er es weiß, bis sie in einem kreativen Schaffensprozess an der Oberfläche emporkommen. Ähnlich erging es Mendler auch mit seinem kleinen Spiel an den „Roten Reitern“. Damals übermalte er seine Skizzen. Nun reiten die beiden signalroten Pferde samt Reiter verträumt durch den knallblauen, bayerisch-blauen Himmel, flankiert von zwei Falken.

Seine Frau Mártha hat Mendler beim Gestalten in der Villa unterstützt. 34 Bilder und 17 Skulpturen sind dort drapiert. Das Anwesen genießt einen sehr guten Ruf in der Künstlerszene. Freunde von Mendler stellten hier bereits aus und brachten ihn auf die Idee. Angelika Kalchert, Vorstandsmitglied des Fördervereins Villa Eugenia, ist darüber froh. „Wir sind auch wirklich bemüht, hochkarätige Ausstellungen zu präsentieren“, betont sie.