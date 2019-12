Die Kinder der Jungschar der evangelischen Kirchengemeinde Bisingen stellen in diesem Jahr die biblische Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas als Fotostory dar. Wie heißt es darin:

Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis aufzuschreiben. Dieser Zensus war der erste, er geschah, als Quirinius über Syrien herrschte. Und alle gingen, sich aufschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt. Da ging auch Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, um sich einzutragen mit Maria, seiner Angetrauten; die war schwanger. Es geschah aber, als sie dort waren, dass sich die Tage erfüllten, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. (Lukas (2,1-20)

Fotos dazu wurden mitten in Bisingen und Thanheim gemacht. Mit viel Kreativität arbeitet das Team um Ulla Hoffmann, Johannes Karsch, Miriam Krämer, Brigitte Kurth-Lesic und Philipp Lauer zusammen mit Pfarrerin Gudrun Ehmann nach einer Vorlage von Katrin Lichtenberger die verschiedenen Orte und Szenen aus.

Schreinerwerkstatt als Kulisse

Schreinermeister Josef Schmid stellte seine Werkstatt in der Königsberger Straße als Kulisse zur Verfügung. Darin setzte sich Maria (Vivienne Schoy) ans Spinnrad, während der Engel Gabriel (Salome Schoy) ihr erschien, um ihr ihre Schwangerschaft und die Geburt Jesu anzukündigen. Hier konnte Josef (Delay Ipek) hobeln, während draußen im Hof bereits der Bote des Kaisers Augustus (Fabian Schoy) mit der Fanfare aufzog, um die Volkszählung des römischen Kaisers anzukündigen. Claudia Schmid versorgte die Akteure mit Süßem.

Eine weitere Station war das das Rathaus. Bürgermeister Roman Waizenegger schlüpfte in die Rolle des Landpflegers Quirinius, der die Steuerlisten führt, in die sich Josef in Bethlehem eintragen lässt. Die Gastwirte der „Rose“ und des „Mare blu“ öffneten ihre Häuser für die Herbergssuche.

Der Stall? Eine Überraschung

Wo schließlich der Stall von Bethlehem sein wird, wird noch nicht verraten, das ist dann im Gottesdienst an Heiligabend, 24. Dezember, um 17 Uhr in der Christuskirche in Bisingen zu sehen. Jedenfalls machte den Jugendlichen der „Dreh“ sehr viel Spaß. Die Zuschauer erfreut er an Heiligabend hoffentlich ebenso.

