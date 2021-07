Die Kriminalitätsbelastung ist in Bisingen etwas höher als in vergleichbaren Kommunen im ländlichen Raum. Dieses Fazit zog in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend Gerhard Schuler, Leiter des Polizeireviers Hechingen. Jedoch, schob Schuler nach: „Die Prognose für 2021 sieht wieder bess...