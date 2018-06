Literatur Krimi spielt in Weimarer Republik

Hechingen / hz

Auf Einladung der Reinhold-Maier-Stiftung und Andreas Glück (FDP), Verwaltungsratsmitglied der Stiftung und Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg, las der Autor Gunnar Kunz aus seinem Kriminalroman „Schwarze Reichswehr“ in der Hechinger Gastwirtschaft ´s Fecker.

Die Handlung des Romans spielt in Berlin im Jahre 1927: Während die Lohmann-Affäre die Weimarer Republik erschüttert und die Existenz einer geheimen Reichswehr enthüllt, wird Kommissar Gregor Lilienthal im Zuge einer Mordermittlung mit dem Schrecken des Ersten Weltkriegs und der Revolution von 1918/19 konfrontiert. Dabei trifft er auf zwielichtige Offiziere und skrupellose Militärärzte, auf Ringvereine und Freikorps, auf Joseph Goebbels und Horst Wessel – und auf ein Geheimnis, das all seine Erkenntnisse über den Haufen wirft.

Mit einer packenden Geschichte, viel Begeisterung und Spannung gelang dem Berliner Autor erneut eine außergewöhnliche Lesung, und die rund ein Dutzend Zuhörer tauchten ein in die Zeit der Weimarer Republik.

Schon zum dritten Mal durfte Glück den Autor in Hechingen begrüßen. Wie schon in den Romanen zuvor zeigten sich die Zuhörer von den zahlreichen historischen Details beeindruckt, die Kunz mit viel Aufwand bis ins Kleinste präzise recherchierte. So auch diesmal. „Fragen, wie zum Beispiel, wie viel Brot in jenen Tagen gekostet hat, zeigt die ganze Liebe zum Detail“, so Glück. Gunnar Kunz selbst sagte, dass Quellen und Recherche einen wichtige Teil seiner Arbeit seien. „Ungefähr ein Jahr benötige ich zum Schreiben eines Buches, wobei die meiste Zeit die der Recherche sei“, berichtete Gunnar Kunz.

„Schwarze Reichswehr“ ist der sechste veröffentlichte Krimi des Autors. „Wie in den vergangenen Kriminalromanen erzähle ich die Geschichte der Weimarer Republik. Auch diesmal ermittelt wieder das sympathische Ermittler-Trio um den Philosophieprofessor Lilienthal“, so Kunz. Wichtig sei es ihm sich zwischendurch auch anderen Themen zu widmen. So schreibt er auch Fantasy-Romane, Kinderbücher und Kurzgeschichte.

Am Ende konnte der Landtagsabgeordnete dem Autor noch ein Geheimnis entlocken, dass alle Krimi-Fans freuen wird: Der Autor arbeite schon am nächsten Fall um Kommissar Lilienthal. „Wir können den Autor also bald wieder begrüßen“, freute sich MdL Andreas Glück.

Info Gunnar Kunz, Schwarze Reichswehr, Verlag: Gmeiner Spannung