Die Mitglieder des Kreisverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft Zollernalb trafen sich am Freitag im Gasthaus „Krone“ in Grosselfingen zur Hauptversammlung. Im Mittelpunkt der Versammlung standen Berichte, eine Satzungsänderung und ein Ausblick auf die Gartenschau in Balingen 2023. Die Jahresberichte zeugten von einer erfolgreichen Arbeit.

Mit Grußworten eröffnete Verbandsvorsitzender Christian Kugler die Hauptversammlung. Besonders ...