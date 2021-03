Durch den Impfstopp in der vergangenen Woche sind rund 500 Termine im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Meßstetten ausgefallen – am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Trotz der späten offiziellen Information der Wiederaufnahme der Impfungen konnten am Freitag über die Hälfte der gebuchten Termine durchgeführt werden. Seit Samstag herrscht wieder Normalbetrieb mit täglich weit über 300 Impfungen.

Personen wurden kontaktiert

Alle Personen, die von der Terminabsage der vorherigen Tage betroffen waren, wurden mittlerweile vom KIZ mit einem Ersatztermin kontaktiert. Eine Vielzahl der Termine wird kommenden Samstag, 27. März 2021, nachgeholt.

Die vom Land eingeführte Warteliste für Bürger über 80 Jahre und über 65 Jahre aus Berufsgruppen aus der ersten Priorität wurde nun vor wenigen Tagen zur Abarbeitung an das Kreisimpfzentrum übergeben. „Wir hatten schon vor längerer Zeit unsere Unterstützung bei der Bearbeitung angeboten“, so Stefan Hermann, Leiter des Kreisimpfzentrums. Insgesamt waren dort rund 1700 Namen aufgelistet. Die Mitarbeiter sind seither dran, entsprechende Termine zu vereinbaren. „Wir haben sofort losgelegt und konnten die Liste innerhalb kürzester Zeit zur Hälfte abarbeiten“.

Nur wenige neue Termine

Bis für alle Personen auf der Liste ein Termin vereinbart werden konnte und feststeht, wie viel Impfstoff das Kreisimpfzentrum für die nächste Woche geliefert bekommt, können nur wenige neue Termine für das offizielle Anmeldeportal (Tel. 116 117 oder unter www.impfterminservice.de ) eingestellt werden.

Die offizielle Freischaltung vonseiten des Sozialministeriums ist für kommenden Freitag anvisiert. Die Landkreisverwaltung informiert, sobald wieder deutlich mehr Termine veröffentlicht werden.

Drei Hinweise für das Kreisimpfzentrum:

► Aktuell erhalten nur impfberechtigte Personen eine Impfung. Eine Übersicht hierzu findet sich auf der Seite des Sozialministeriums ( https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/impfberechtigt-bw /)

► Personen können erst pünktlich zum vereinbarten Termin in das Kreisimpfzentrum eingelassen werden.

► Die Impflinge werden gebeten, sich passend zu kleiden, dass die entsprechende Impfstelle am Oberarm leicht zugänglich ist.