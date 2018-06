Hechingen Kreisbau: Wieder ein Superergebnis

Hechingen / Ernst Klett

Er hat die Kreisbau in schwerer Zeit mit auf Kurs gehalten, jetzt scheidet er altershalber aus: Karl-Heinz Bogenschütz.

Endgültig abgehakt hat die Kreisbaugenossenschaft Hechingen mit der Mitgliederversammlung fürs Geschäftsjahr 2017 ihre stürmischen Führungszeiten. Nachdem diese vor Jahresfrist nur noch ein kleines Thema waren, gab es dazu am Mittwochabend im Hechinger „Museum“ gar nichts mehr zu fragen oder zu diskutieren. Die Zahlen des Unternehmens sprechen denn auch für sich. Johann Widmaier vermeldete als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ein sehr gutes Jahresergebnis mit einem Überschuss von 461 000 Euro und einem Bilanzgewinn von 1 056 000 Euro. Für die Mitglieder gibt es vier Prozent Dividende. Der Kurs, beschlossen bei der letztjährigen Klausur, bleibt fest im Blick: Den Wohnungsbestand konsequent modernisieren und sich an Neubauten wagen. Aus dem Aufsichtsrat verabschiedet wurde altershalber Karl-Heinz Bogenschütz. Der Zimmerner Ortsvorsteher hatte die Kreisbau in schwerer Zeit auf Kurs gehalten. Seine Nachfolgerin ist Alexandra Unger, Rechtsanwältin aus Bisingen. Mehr zur Versammlung am Freitag.