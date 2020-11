Der Langstreckenrekordfahrer Rainer Zietlow und sein Beifahrer Dominic Brüner waren zwei Monate quer durch ganz Deutschland mit dem neuen Volkswagen ID.3 unterwegs und testeten dabei an 650 Schnellladesäulen auch die Ladeinfrastruktur in der Republik.

Größter Volkswagenhändler in der Region

Vor einigen Tagen machte das Team im Autohaus Karsch in Bisingen Halt, um neue Kraft zu tanken und bei einem der größten Volkswagenhändler der Region eine Stippvisite zu machen.

Der Mannheimer Langstreckenrekordfahrer Rainer Zietlow und sein Beifahrer Dominic Brüner machten den ultimativen Praxistest. In einem einzigartigen Versuch fuhren sie bei einer Marathonfahrt über zwei Monate rund 650 Schnellladestationen mit mehr als 60 kW Ladeleistung an. Sie testeten dabei sowohl die Langstreckentauglichkeit des neuen Volkswagen ID.3 als auch die Ladeinfrastruktur in Deutschland.

Im Einsatz dabei war ein Vorserienmodell des ID.3 Pro S mit 77 kWh Netto-Batterie-Energieinhalt, das bis zu 549 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus bietet und im Frühjahr 2021 auf den Markt kommt.

Täglich Texte, Fotos und Videos von der Strecke

Die rund 20 000 Kilometer lange Marathonfahrt führte kreuz und quer durch Deutschland, aufgeladen wurde fast ausschließlich mit umweltfreundlichem Ökostrom. Im Fokus standen der neue VW ID.3 Pro S mit seiner 77-kWh-Batterie, das deutsche Schnellladesäulennetzwerk und der Ladeservice We Charge von Volkswagen. Auf www.id3-deutschlandtour.com / berichten Zietlow und sein Team online über die Erfahrungen dieser Mammut-Tour. Studierende der Hochschule der Medien (HdM) aus Stuttgart lieferten täglich Texte, Fotos und Videos von der Strecke.

Die effiziente Route durch möglichst viele Winkel Deutschlands hat das Institut für Transportlogistik (ITL) an der Technischen Universität Dortmund ausgerechnet. Das Team startete am südlichsten Hotel Deutschlands nahe Oberstdorf und endete am nördlichsten Parkplatz Deutschlands, westlich von List auf Sylt. Fest eingeplant war selbstverständlich auch ein Stopp beim SOS-Kinderdorf in Bernburg/Saale, dessen Wohnprojekt Rainer Zietlow mit Teilen der Werbeerlöse aus seiner Fahrt unterstützt.

Das könnte dich auch interessieren: