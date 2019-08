Gewitter Blitz schlitzt Baum am Ortseingang von Beuren auf

Bei dem schweren Gewitter am Freitagabend gab es einen massiven Blitzeinschlag. Am Ortseingang von Beuren, aus Schlatt kommend, schlug der Blitz am Freitagabend massiv in einen Baum neben der Beurener Straße ein.