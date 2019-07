Das Duo „Misc acoustic specials“ eröffnete „Sonntags Sounds nach sechs“ in der Villa Eugenia mit einem polyglotten Stilmix.

Den „Sunny Afternoon“ der Kinks im Ohr, ein Gläschen kühlen Weißwein in der Hand, und ganz viel Groove im Gefühl: In der ehemaligen Fürstenresidenz bot sich am Sonntag einmal mehr die Gelegenheit, einen stimmungsvollen Sommerabend zu genießen, der klangvoll, vielseitig und vor allem ganz leger war. Genau dafür steht die Reihe „Sonntags Sounds nach sechs“, die im vergangenen Jahr von Frieder Zimmermann, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins Villa Eugenia, initiiert und etabliert wurde. Ein großer Erfolg, der nach einer Fortsetzung rief. Die Neuauflage wurde am Sonntag gestartet.

Geboten wurde beim ersten von drei Konzerten das, wofür die Reihe bekannt geworden ist: „Gehobene Popularmusik“, diesmal kredenzt vom Rottenburger Duo „Misc acoustic specials“, bestehend aus Claudi Scheffel (Gesang und Percussion) und Gert Gaebele (Gitarre und Gesang). „Ich werde oft gefragt, wie ich zu den Bands komme“, erläuterte Zimmermann dem Publikum. Auf „Misc“ sei er 2011 bei einer Geburtstagsfeier gestoßen: „Plötzlich waberten leise Takte meines Lieblingsstücks aus den 60-ern um meine Ohren.“ Klar, dass es da ganz schnell um ihn geschehen war. Eine musikalische Liebe auf den ersten Ton. Profitieren konnte von dieser zufälligen Begegnung nun das Publikum in Hechingen, das sich, wie auf dem von Frieder Zimmermann und Walter Späth entworfenen Konzertplakat angekündigt, auf zwei Musiker freuen durfte, die als „vielseitige, waghalsige Stilrichtungsmixer“ bekannt sind. Denn Claudi Scheffel und Gert Gaebele haben nicht nur Songs aus aller Welt und unterschiedlichen Genres in ihrem Repertoire, sondern kommen auch sehr polyglott daher. „Bringen Sie bitte Sprachkenntnisse mit“, lautete eine nicht ganz ernst gemeinte Aufforderung an die Besucher. Nicht ganz ernst gemeint? Na, schaden kann es beim Duo „Misc“ nicht, wenn man mehr als nur Schwäbisch und Hochdeutsch versteht.

Während es bei „Als ich fortging“, einem Klassiker der ostdeutschen Rockmusik aus den 80er-Jahren, noch keinerlei Verständnisprobleme gab, wurden die Ohren der Zuhörer bei allen anderen Liedern mit einer reizvollen Mischung verschiedenster Sprachen und Klangfarben verwöhnt. Neben englischen Songs wie dem nachdenklichen „On the other side“ oder dem Country-Klassiker „Gentle on my mind“ wechselte das Duo in luftig-leichter Art zwischen den sprachlichen und musikalischen Welten. Passend zum heißen Sommerabend, bezirzte „Un amor“ mit südlichen Gitarrenklängen, die Gert Gaebele seinem Instrument mit ganz viel Gespür für die Musik entlockte, während die soulige Stimme von Claudi Scheffel die spanische Liebe hochleben ließ.

„Wir bleiben flexibel, springen einfach so hin und her“, hatte die Sängerin dem Publikum angekündigt. Wie flexibel, das zeigte sich bei fließenden Übergängen von einem Lied zum anderen, etwa wenn sich die italienische Herzschmerz-Hymne „Laura non c’e“ wunderbar mit dem Rocksong „Fairytale gone bad“ verwob, irische Melodien und die markanten Klänge der indischen Shruti-Box und der Irish Bouzouki ein musikalisches Gesamtkunstwerk ergaben oder das flämische Stück „Breutsnacht“ mit seiner berückenden Melancholie betörte. Stimmung kam vor allem dann auf, wenn die Musiker energetische Lieder wie „Je veux“ von Zaz auspackten, bei denen Claudi Scheffel ihr Temperament voll ausspielte. Ein Genuss für Liebhaber mitreißender Musik, welche die „Sonntags Sounds nach sechs“ spätestens an diesem „Sunny Afternoon“ fest ins Herz geschlossen haben.