Beim Begegnungskonzert zeigte der Posaunenchor aus Tansania, was es heißt, fröhlich zum Lobpreis Gottes zu musizieren.

Ja, sie beherrschen auch die leiseren Töne, die getragenen Choräle und erbaulichen Kirchenlieder. Aber so ganz ihr Ding ist diese Art von geistlicher Musik eher nicht. Die zwölf Musiker des Posaunenchors aus Tandala in Tansania blühen erst so richtig auf, wenn Schwung und flotte Rhythmen ins Spiel kommen. Und wer das Vergnügen hat, ihnen beim Musizieren zuzuhören, lässt sich schnell von der legendären afrikanischen Lebensfreude anstecken.

So erging es auch den Besuchern des Begegnungskonzerts, zu dem Pfarrer Horst Jungbauer am Mittwoch nicht nur die Musiker aus Tansania, sondern auch die Mitglieder des Posaunenchors Hechingen sowie Gäste aus Neuhausen an der Erms begrüßen konnte. „Für uns ist es sehr schön, dass wir teilhaben dürfen an Ihrer Konzertreise, die heute hier in Hechingen ihren Abschluss findet“, wandte sich Jungbauer an die afrikanischen Gäste.

Unter dem Motto „Menschen einer Welt“ sind sie durch Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen getourt und haben überall dort, wo sie auftraten, mit ihrer vor Energie und Lebensfreude strotzenden Musik begeistert. Dass die Gruppe auch in der Zollernstadt Halt machte, war Georg Kolb, dem Leiter des Hechinger Posaunenchors, sowie Friedemann Salzer zu verdanken, die den Kontakt hergestellt haben. Letzterer kommt aus Neuhausen an der Erms, dem Ort, dessen CVJM Posaunenchor bereits seit 1996 eine enge Partnerschaft mit dem Posaunenchor und dem diakonischen Zentrum von Tandala pflegt. Wie Salzer berichtete, wird diese Partnerschaft auf vielfache Weise gelebt. Regelmäßig finden gegenseitige Besuche statt, bei denen gemeinsam musiziert wird. Die Begegnung zwischen Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen steht dabei im Vordergrund. „Ohne Begegnung geht Partnerschaft nicht – das ist die Hauptsache, warum wir heute hier sind“, betonte Salzer. So ließen die Musiker aus Tansania beim Konzert in der Johanneskirche zum Teil gemeinsam mit dem Posaunenchor Hechingen ihre Instrumente erklingen, hatten aber auch gesonderte Auftritte.

Schon der musikalische Einzug der zwölf Musiker in den Kirchenraum gestaltete sich äußerst mitreißend. Und das war erst der Anfang. „Wir haben afrikanische Musik mitgebracht; alle Lieder, die wir spielen, sind Kirchenlieder zum Lob Gottes“, erläuterte die Gruppe. Ganz nach dem Motto „Musik ist die Sprache der Welt“, waren alle Konzertbesucher eingeladen, kräftig mitzusingen und mitzutanzen, denn: „Kein afrikanisches Lied ohne Tanzschritte“, wie Friedemann Salzer erklärte. Besonders beeindruckend: Die Musiker aus Tansania, die im Alltag als Schreiner, Schneiderin oder Diakon arbeiten, spielen ohne Noten.

Liedtexte wie „We have come from different homes, but music sounds together“, machten auf die verbindende Kraft der Musik aufmerksam und wurden gemeinsam angestimmt. Stücke auf Kisuaheli wurden von pulsierenden Trommelklängen begleitet und brachten die Füße der Zuhörer unwillkürlich zum Wippen. Und wer hätte gedacht, dass es auch in der afrikanischen Musik eine Art „Humba Täterä“ gibt? Nämlich das „Dio io hamba“, das so viel heißt wie „Ich gehe“ und mit dem ganz viel Fröhlichkeit in den Kirchenraum kam. Weit ruhiger ging es bei Chorälen wie „Großer Gott wir loben Dich“ zu, das die Musiker gemeinsam intonierten.

Nach einem Segenslied und mehreren Zugaben ging das Konzert spontan auf der Treppe vor der Johanneskirche weiter, wo die mitreißenden Rhythmen für strahlende Gesichter bei Konzertbesuchern und Passanten sorgten.

Hechinger Spenden für ein Wasserkraftwerk Für Behinderte Der Spendenerlös des Johanneskonzertes fließt in den Bau eines Wasserkraftwerks – ein Stromprojekt für das diakonische Zentrum der lutherischen Kirche in Tandala. Mitarbeiter der Diakonie kümmern sich dort um Menschen mit und ohne Behinderung. dm