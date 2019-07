Ruck-zuck schritt man bei der konstituierenden Ortschaftsratssitzung zur Sache. Alle Gewählten konnten auch verpflichtet werden, das hatte die Prüfung ergeben. Vor dem feierlich Akt bedankte sich Ortsvorsteherin Meta Staudt für die bisherige Zusammenarbeit im Gremium. Einiges sei in der engagierten Runde schon bewegt worden, und so soll es auch weitergehen, betonte die Rathauschefin. Ihr Dank galt genauso den Bollemer Stadträten, die unterstützten, wo sie nur könnten. Bei der Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und der Stadtverwaltung habe ebenfalls immer alles gut funktioniert.

Der Dank kam prompt zurück: „Hut ab“ vor der Leistung in den vergangenen Jahren, attestierte Ortschaftsrat Armin Hähn. Das Gremium, so Hähn weiter, sehe seine Wiederwahl als Vertrauensbeweis der Bürger. Diese wollen sie nicht enttäuschen und weiterkommen. Man verharre also gewiss nicht auf dem bislang Erreichten.

Nach der offiziellen Verpflichtung der wiedergewählten Ortschaftsräte folgte die Wahl der Ortsvorsteherin. Dabei handelt es sich um eine Empfehlung an dem Gemeinderat. Nur im größten Ausnahmefall wird der nicht gefolgt. Die Abstimmung fiel einstimmig für die Amtsinhaberin Meta Staudt aus. Als ihr Stellvertreter wurde Klaus Keller vorgeschlagen. Die 2. Stellvertreterin soll Annette Hähn werden, die das Amt von Konrad Steffen-Kohler übernimmt.

Thema Nummer 1 für das neue Bollemer Ortsparlament war der Kindergarten. Für den Antrag auf Prüfung der Erweiterung, der an den Pfarrgemeinderat und das Ordinariat in Freiburg gestellt worden ist, gab es vom Pfarrgemeinderat grünes Licht. Auf Antwort wartet man noch aus dem Breisgau. Eine Containerlösung erscheint dem Ortschaftsrat am sinnvollsten, da auf diese Weise schnell mehr Platz geschaffen werden kann. Die Infrastruktur des bestehenden Gebäudes kann mitgenutzt. Weil die Wartelisten, nicht nur in Boll, sondern im ganzen Stadtgebiet lang sind, sollte alles so schnell wie möglich gehen.

Stadtrat Roland Huber (FWV) allerdings legte ein Augenmerk darauf, dass auch eine langfristige Lösung nicht vergessen wird. Denn der Bedarf an Kindergartenplätzen dürfte nicht nachlassen, wenn man auf die Zuzüge schaue.

Da war man schon beim nächsten Thema: „Innen- vor Außenentwicklung“ ist das Credo, was Bauplätze angeht. Baulücken sollen gefüllt werden. Dazu sollen alle freien Bauplätze innerorts katalogisiert werden. In Boll sei es eine gute Hand voll an Grundstück, so wusste die Ortsvorsteherin, die eigentlich schnell bebaut werden könnten. In naher Zukunft will sich der Ortsvorsteher außerdem den Leerständen annehmen.

Um die Vergangenheit von Boll macht sich Stadtrat Roland Huber Sorgen. Die Bedingungen auf dem Dachboden des Rathauses seien alles andere als optimal, um Schriftstücke aufzubewahren. Lösungen sollten bald her. Weitergegeben wurden Beschwerden über den Zustand städtischer Grünflächen. Im selben Zug galt der Dank der Ortsvorsteherin den vielen Grünpaten, die sich in Eigenregie um solche Flächen kümmern.