Hechingen Konfirmationsjubilare in der Johanneskirche

Hechingen / Andrea Spatzal

Ihr Konfirmationsjubiläum feierten am Sonntag 38 Männer und Frauen in der Hechinger Johanneskirche. Die Jubilare, die ihr Goldenes (50 Jahre), ­Diamantenes (60), Ulmen- (61), Eisernes (65), Gnaden- (70), Kronjuwelen- (75) und sogar Eichenjubiläum (80) begingen, kamen überwiegend aus der Hechinger Gegend, aber auch aus Stuttgart, Weinstadt, Fellbach und Sigmaringen. Den Gottesdienst hielt Pfarrer Horst Jungbauer mit Alexander Baumgärtner an der Orgel. Die Sopranistinnen Cornelia Kille und Elena Lindner und der Posaunenchor Hechingen wirkten mit. Dem Gottesdienst schloss sich ein gemeinsames Mittagessen an, bei dem die ehemaligen Konfirmanden viele Erinnerungen austauschen konnten.