Hechingen Kneipennacht füllt die Lokale

Next

Im „Mohren“ begeisterten sich die Gäste für „Rita & The Jetlegs“. © Foto: Julia Marquardt

Zurück in die 50er-Jahre ging’s im Oldtimermuseum. Da wurden kräftig die Hüften geschwungen. © Foto: Julia Marquardt

Play it Irish: „The Pulz“ hauten im Fecker in die Drums und die Saiten. © Foto: Julia Marquardt

Vergnügte Runde in der „Bar Central“: Die Hechinger Kneipennacht war auch ein geselliges Ereignis. © Foto: Julia Marquardt

Hechingen / Von Julia Marquardt

Die jüngste Auflage der Hechinger Kneipennacht trieb wieder massenhaft feierwütiges Volk in die Stadt.

Es soll Leute geben, die den Samstagabend damit verbrachten, den Untergang von Jogis Jungs in Amsterdam zu sehen. Deutlich besser beraten waren all diejenigen, die sich vom Sofa erhoben und sich ins Hechinger Nachtleben stürzten. Die Kneipennacht, veranstaltet von der Agentur X-Events und mitpräsentiert von der Hohenzollerischen Zeitung, füllte neun Lokale, aus den Live-Musik tönte, dass es eine wahre Freude war.

Das „Fecker“, wo „The Pulz“ Britpop und Postpunk spielen, war so brechend voll, dass fast die Tür nicht mehr aufging, und auch ums Eck im „Schwarzbrenner“, wo die „Herman Hill Band“ Party machte, war es rappelvoll mit bekannt jungem Publikum. Nebenan in der „Bar Central“ heizten gleich mehrere Akteure ein: das Duo „Michel & Friends“ vorne, DJ Ferdi hinten in der Lounge.

Das Ergebnis: unterschiedliche Stile, aber gleichermaßen tolle Stimmung – wie auch einen Steinwurf davon entfernt im „Mohren“, wo Sängerin Rita mit ihrer hinreißenden Stimme und ihre „Jetlegs“ der Rockmusik aus drei Jahrzehnten huldigen.

Doch nicht nur die Altstadt bebte. Im Oldtimermuseum tanzten viele, teils sogar kostümierte Partygänger, zum Rockabilly der „Rhythm Kings“, im „Old Tiffany“ durfte zu den Gitarrenriffs der „Bleeding Fingers“ getanzt werden.

Und auch in der „Alten Brauerei“ und zu späterer Stunde im „Rock-Café Kiss“ ging’s rund.