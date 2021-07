Die Stadt Haigerloch beteiligte sich vom 20. Juni bis zum 10. Juli zum zweiten Mal an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis. Drei Wochen lang legten insgesamt 146 aktive Radelnde 40 572 Kilometer (vorläufiges Endergebnis, Stand 14. Juli) zurück und vermieden damit rund 6000 Kilogramm CO 2 im Vergleich zu Autofahrten.

Bundesweit liegt Haigerloch derzeit auf dem 695. Platz. Es beteiligten sich bis dato 2123 Kommunen und 532 741 Radelnde an der Kampagne 2021. (Stand: 14. Juli).

Jeder Kilometer, der innerhalb des Aktionszeitraumes zurückgelegt wurde, kann aber noch bis Samstag, 24. Juli, nachgetragen werden. Ramona Eger vom Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Haigerloch, die die Aktion betreut, hofft, dass keiner der gefahrenen Kilometer untergeht – denn jeder Kilometer zählt! Das endgültige Ergebnis wird unter www.haigerloch.de bekannt gegeben

Neben Klimaschutz, Spaß, Gesundheitsförderung und mehr nachhaltiger Mobilität zeigte die Aktion einen weiteren Effekt: mittels der Meldeplattform „Radar“ sind laut Ramona Eger einige Vorschläge im Rathaus eingegangen, die an die verantwortlichen Stellen weitergegeben werden und somit in die zukünftige Radverkehrsplanung einfließen können.