Im westlichsten Stadtteil von Hechingen konkurrieren drei Listen um die Sitze im Ortschaftsrat.

Alle Kandidaten sind wählbar: Das war die Botschaft der Vorsitzenden des Hechinger Gemeindewahlausschusses, Dorothee Müllges, nachdem das Gremium am Montagnachmittag eine Viertelstunde lang getagt hatte. Die Wahlfachleute im Rathaus um Stefan Bauser hatten zuvor 181 Namen von 16 Listen geprüft, die für die Wahl des Gemeinderates und der acht Ortschaftsräte am 26. Mai eingereicht wurde.

So weit war alles Formsache. Die spannendste neue Nachricht betraf den Stadtteil Weilheim: Dort konkurrieren tatsächlich drei Listen um die sieben Sitze im Ortschaftsrat: Außer „Aktiv für Weilheim“ um Ortsvorsteherin Ingrid Riester und ihren Nachfolgekandidaten Josef Wolf und „Gemeinsam für Weilheim“ um Michael Zinnebner hat jetzt noch eine zweiköpfige Liste namens „Wir für Weilheim“ mit Gerd Eberwein und Heike Barth ihren Hut in den Ring geworfen.

Verglichen damit herrscht in allen anderen Stadtteilen Burgfrieden. Dort gibt es jeweils nur einen einzigen Wahlvorschlag – wobei die Bürger in Bechtoldsweiler, Sickingen, Stein und Stetten immerhin insofern die Qual der Wahl haben, als es mehr Kandidaten als Listenplätze gibt. In Beuren, Boll und Schlatt gilt dagegen: Sieben Bewerber für sieben Mandate.

Größer denn je ist die Konkurrenz um die Sitze im Hechinger Gemeinderat. Sechs Wahlvorschläge mit insgesamt 109 Kandidaten wurden eingereicht. Die zahlenmäßig längste Liste hat die stärkste politische Kraft im aktuellen Gemeinderat aufgeboten: die CDU mit 30 Kandidaten. Sie deckt auch als einzige alle Wohnbezirke ab, auf den letzten Drücker sogar Stein mit dem nachnominierten Christian Oesterle. Es folgen die Freien Wähler mit 28 Kandidaten, die einzig in Beuren eine Lücke klaffen haben. Die SPD hat noch drei Kandidaten nachnominiert und bringt es jetzt ebenso auf 19 Bewerber wie die Bunte Liste, die besonders stark zugelegt hat. Die FDP schickt sechs Kandidaten ins Rennen, die AfD bei ihrer Premiere sieben.

Hier alle Bewerber für den Gemeinderat: CDU: Kernstadt: Dr. Regina Heneka, Lutz Beck, Carola Kunz, Daniel Binanzer, Brigitte Litzinger, Matthias Fecker, Melanie Weber, Michael Hegele, Christoph Kühner, Michael Löffler, Jürgen Merkel, Marcus Rathmann, Ronny Stengel, Marc Unger, Dr. Lorenz Welte, Walter Beck; Bechtoldsweiler: Bernd Zimmermann; Beuren: Bernd Ling; Boll: André Göckel, Konrad Steffen-Kohler, Sebastian Mayer; Schlatt: Jürgen Schuler, Christoph Fikus; Sickingen: Andreas Bogenschütz; Stein: Christian Oesterle; Stetten: Stefan Hipp, Dominic Franzmayr, Sven Neinhaus; Weilheim: Ingrid Riester, Christine Wolf.

Freie Wähler: Hechingen: Frank Balbach, Werner Beck, Artur Brunner, Isabell Buck-Vasiliadis, Rolf Ege, Klaus Jetter, Dr. Jürgen Lehmann, Stefan Löffler, Werner Schmidt, Jörg Schürmann, Susanne Siegel, Dr. Alexander Vees, Vincenzo Vinciguerra, Ulrich Walther, Johannes Weigold. Dr. Rita Ziebach; Bechtoldsweiler: Rainer Seifert; Boll: Roland Huber, Gerd Scheufele; Schlatt: Katharina Steffen; Sickingen: Siegbert Schetter; Stein: Karl-Anton Weinreich, Ralf Widmann; Stetten: Oliver Blum, Christian Buckenmayer, Beatrice Wolf; Weilheim: Ingo Kolodzey, Michael Zinnebner.

SPD: Hechingen: Manfred Bensch, Margret Simoneit, Roger Braun, Ingrid Gruler, Günther Fleischer, Susanne Blessing, Felix Fleischle, Anna Harder, Joachim Wien, Charlotte Dittrich, Manfred Bartling, Inge Becker, Susanne Gebhardt, Marco Bechinger, Daniel Eckenweiler; Beuren: Jürgen Fischer; Schlatt: Lothar Stegmeier; Stein: Dieter Kalmbach; Stetten: Walter Klett.

Bunte Liste: Kernstadt: Almut Petersen, Winfried Rullof, Lea Schütt, Samuel Vasiliadis, Verena Schetter, Andreas Krink, Philipp Kassener, Frédéric Loye; Bechtoldsweiler: Berthold Lüdenbach; Boll: Annette Fellinger-Robertz; Schlatt: Wolfgang Markowis, Gabriele Schaal; Sickingen: Christiane Gersdorf; Stein: Elke Melhuish; Stetten: Hannes Reis, Birgit Kruckenberg-Link, Jürgen Detel; Weilheim: Kristina Zinnebner, Johann Jung.

FDP: Kernstadt: Hüznü Yagbasan, Katja Miller, Matthias Lickersdorff, Daniel Idelmann; Stetten: Markus Jaumann; Weilheim: Rolf Hömann.

AfD: Kernstadt: Kai Rosenstock, Johannes Simon, Daniel Muschkat; Stetten: Wolfgang Hintz; Stein: Hans-Peter Hörner, Ala Hörner; Weilheim: Gabriele Ricken.

Für die Ortschaftsräte kandidieren: Bechtoldsweiler: „Bürgerforum Bechtoldsweiler“: Hartmann Binanzer, Karin Gutbrod, Jonas Keßler, Thomas Ling, Sonja Oesterle, Wolfgang Siegl, Otto Wolf, Bernd Zimmermann.

Beuren: „Beurener Liste“: Peter Gantner, Jens Bogenschütz, Jürgen Saile, Fabian Goraus, Tobias Schmid, Daniel Dingeldey, Susanne Bischoff.

Boll: „Bürgerunion Boll“: Meta Staudt, Klaus Keller, Dietmar Laub, Annette Hähn, Bernd Hoch, Konrad Steffen-Kohler, Armin Hähn.

Schlatt: „Bürger-Union Schlatt“: Jürgen Schuler, Raimund Schuler, Bianca Milioto, Martin Schuler, Nina Leimgruber, Stefan Skowronnek, Christoph Fikus. Sickingen: „Sickinger Liste 1“: Heiko Schwabe, Thomas Loos, Gebhard Daiker, Roland Löffler, Andrea Bogenschütz, Stefan Beilard, Andreas Bogenschütz, Andreas Willemßen, Siegbert Schetter.

Stein: „Steinemer Bürger“: Claudia Behr, Michael Braun, Dennis Danner, Johannes Ilg, Harald Kleindienst, Harald Oesterle, Stefanie Rebstock, Manfred Rother.

Stetten: „Bündnis Stetten hat Zukunft“: Otto Pflumm, Stefan Hipp, Hannes Reis, Christian Buckenmayer, Uwe Stegmeier, Sven Neinhaus, Dr. Rolf Frankenberger, Alfred Schmid, Hans Georg Kellner.

Weilheim: „Aktiv für Weilheim – erhalten und gestalten“: Josef Wolf, Gerhard Klotz, Ingrid Riester, Fabian Stauß, Wolfgang Stauß, Andreas Weiß, Timo Wolf.

„Gemeinsam für Weilheim“: Michael Zinnebner, Peter Fischer, Ingo Kolodzey, Tobias Kopf, Yvonne Milobara, Ulrike Murawski, Daniela Trivic.

„Wir für Weilheim“: Gerd Eberwein, Heike Barth.