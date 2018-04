Sport Klaus Fischer trainiert mit Jugend in Stein

Stein / HZ

Die Jugendarbeit liegt dem TSV Stein sehr am Herzen. Seinen aktuell 75 jungen Kickern möchte der Verein neben dem normalen Trainings- und Spielbetrieb immer wieder etwas Neues bieten. So auch in diesem Sommer: Vom 10. bis zum 12. August macht die Klaus.-Fischer-Fußballschule Station auf dem Sportgelände in Stein.

Klaus Fischer ist einer der besten deutschen Stürmer aller Zeiten und hat sich mit seinem Jahrhundert-Tor im Länderspiel gegen die Schweiz 1977 in die Geschichtsbücher geschrieben. Er machte über 500 Bundesligaspiele, erzielte dabei 265 Tore, ein paar davon mit seinem Markenzeichen, dem Fallrückzieher. Fischer nahm an zwei Weltmeisterschaften für Deutschland teil und steht in der ewigen Torschützenliste der Bundesliga auf Rang zwei hinter Gerd Müller.

Klaus Fischer wird im Sommer mit seinem Trainerteam persönlich nach Stein kommen und mit fußballbegeisterten Mädchen und Jungen aus den Jahrgängen 2003 bis 2011 trainieren. Die Ballbeherrschung, die Fischer als wichtigstes Element beim Fußball sieht, steht dabei im Mittelpunkt. Stoppen, schnell mit dem Ball laufen, sauber passen und dabei den Kopf oben behalten: Das sind die Grundprinzipien, die man beherrschen muss, um ein guter Fußballer zu werden.

Dabei ist dem Alt-Internationalen stets wichtig, dem Nachwuchs den Spaß am Fußball zu vermitteln. Klaus Fischer, der persönlich auf dem Trainingsplatz stehen wird, verspricht, dass sich das Trainerteam um jedes Kind kümmert und die Übungen individuell so lange gemacht werden, bis jedes Kind das Gezeigte beherrscht. Seine fachlichen Kompetenzen und seine Erfahrung will der Oberbayer in den Trainingspausen gerne an die heimischen Jugendtrainer und auch an interessierte Zuschauer weitergeben.

Ausrüstung ist inklusive

Neben den jahrgangs- und leistungsbezogenen Trainingseinheiten (zwei pro Tag) während der drei Tage werden eine Ausrüstung (Trikotsatz), Pokale und Medaillen sowie die komplette Verpflegung (Essen und Trinken) im Preis inbegriffen sein. Außerdem gibt es ein unterhaltsames Rahmenprogramm auf dem Vereinsgelände des TSV Stein.

Weitere Informationen und Details findet man auch im Internet unter www.tsv-Stein-1923.de oder erhält sie bei den Jugendleitern Marcel Oesterle und Stefan Bulach. Die Teilnahmegebühr beträgt 135 Euro. Bei Anmeldung bis Ende April gibt es zehn Prozent Frühbucherrabatt. Es sind bereits einige Plätze vergriffen. Daher empfiehlt sich eine Anmeldung in den nächsten Tagen und Wochen, um sicher dabei sein zu können.

Im vergangenen November war Klaus Fischer bereits vorab mit seinem Team in Stein, um sein Projekt vorzustellen. Unter den Zuhörern waren damals einige der heutigen Sponsoren, die daraufhin ihre zahlreiche Unterstützung zusagten.