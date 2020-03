Bereits am Samstag berichteten mehrere Weilheimer, den zweiten Langschnäbler gesichtet zu haben.

Die Störche haben in dem idyllischen Dörfchen auf der Schwäbischen Alb bereits eine große Fangemeinde. An der Fasnte wurde Meister Adebar extra ein Mottowagen mit Umzug gewidmet.

Beide Tiere sind groß und kräftig

Jetzt freuen sich die Weilheimer schon auf die nächten Storchenbabys. Es ist das vierte Jahr mit einem brütenden Storchenpaar auf dem Turm der St.-Marien-Kirche. Bereits im vergangenen Jahr war der Tisch für die gefiederten Gäste reich gedeckt, nachdem ein Biotop angelegt worden ist.

Beide Tiere sind groß und kräftig und sind schon eifrig mit der Nestpflege beschäftigt. Auf den regennassen Wiesen am Weilheimer Ortsausgang Richtung Rangendingen und Grosselfingen fühlen sie sich derzeit besonders wohl. Hier ist das Vogelpaar auf Futtersuche, um gerüstet zu sein für den Nachwuchs, der sich hoffentlich bald einstellt.

In ganz Deutschland wird die frühe Ankunft der Störche registriert. Dem milden Winter wird es zugeschrieben, dass Störche und auch Kraniche so früh aus ihren Winterquartieren zurückkehren. Spanien war lange eines der Hauptüberwinterungsgebiete der Vögel. Inzwischen fliegen sie oft nur noch bis Frankreich oder bleiben auch ganz in Deutschland.

