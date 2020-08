Mit der nötigen Distanz ging am Sonntag in der Eichwaldhalle in Hart die Verteilung der Bürgerloable über die Bühne. Ortsvorsteher Thomas Bieger (Bildmitte) verlas die Namen aus der Bürgerliste und Ortschaftsrat Egidius Kessler (rechts) sekundierte am Tisch. © Foto: Wilfried Selinka