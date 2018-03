Jungingen Kirche St. Silvester wird 200 Jahre alt

Jungingen / Horst Bendix

In der jüngsten Sitzung des katholischen Gemeindeteams im Silvesterraum des Junginger Pfarrhauses wurde Rück- und Ausblick gehalten – und bekannt gegeben, dass die Junginger Pfarrei im kommenden Jahr das 200-jährige Jubiläum ihres Kirchenbaus feiern kann.

Die heute Junginger Kirche St. Silvester wurde vom 6. Mai bis zum 11. November 1819 durch den Baumeister Johann Walter Sauter aus Balingen und dessen Sohn Johann Jakob anstelle der ehemals kleineren Kirche errichtet. Bauherr war Pfarrer Raphael Huber.

Auf den ersten Blick ist das vergangenen Jahr für das 2015 gegründete Junginger Gemeindeteam kein außergewöhnliches gewesen. Was aber fast im Verbogenen geschah, das kann sich durchaus sehen lassen. Es hieß, man habe Chancen ergriffen, um neue Wege in der Ökumene zu gehen und um die Zukunft und die Lebendigkeit der Kirche im Dorf zu bewahren.

Genannt wurden unter anderem ökumenische Gottesdienste in Kooperation mit der Grundschule, Friedensgebete und eine Handyaktion sowie der Bücherflohmarkt anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Junginger Musikvereins, die Fronleichnamshockete mit großartiger Unterstützung der Jugendlichen aus dem „Klärwerk“, die Kräuterwanderungen in der Natur, die Märchenstunde sowie die jährliche Kinderkrippenfeier.

Auch um die Sorgen und Nöte der älteren Mitbürger habe sich das Gemeindeteam aufmerksam bemüht. Die Teammitglieder leisteten vielfältige ehrenamtliche Hilfe, sei es bei kleineren handwerklichen Tätigkeiten, sei es durch Tipps und Ratsschläge in Alltagsfragen.

Ausblick auf das angelaufene Jahr: Das Gemeindeteam bastelt Palmen mit den Erstkommunionkindern und den Ministranten, um sie am kommenden Palmsonntag den Besuchern vor dem Gottesdienst zum Kauf anzubieten. Der Erlös kommt den Junginger Ministranten zugute, die dieses Jahr an der Rom-Wallfahrt teilnehmen.

Eine Kinderstunde im Pfarrhaus ist ebenfalls im Programm, genauso wie die enge Zusammenarbeit mit der Grundschule, wo ein ökumenischer Muttertagsgottesdienst stattfinden wird. Ein weiteres Höhepunkt für Kinder soll der Besuch auf dem Bauernhof der Riehles im benachbarten Hausen im Killertal während der Sommerferien werden.

Die erste Zusammenkunft des Arbeitskreises „200 Jahre Kirche in Jungingen“ ist am Dienstag, 8. Mai. Dabei wird auch Dr. Lorenz Enderlein vom Kunsthistorischen Institut in Tübingen teilnehmen, um sein Wissen einzubringen. Dem Arbeitskreis gehören Claudia Diez, Patrizia Gucwa, Sigrid Kohler-Schray, Wilma Evers, Helga Diez, Gertrud Hofmann, Siglinde und Norbert Fink sowie Horst Bendix an.

Am Ende der Gemeindeteamsitzung gab Anita Kleinmann bekannt, dass am Samstag, 14. April, um 14 Uhr beim Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins eine Frühjahrskräuterwanderung stattfinden wird.