Für eine Woche gründen die Rangendinger Sieben- bis 13-Jährigen ihre eigene Kommune. Sie haben einen Beruf, verdienen ihr erstes Geld und können sich davon so einiges kaufen.

Noch fünf Mal schlafen, dann ist es so weit: Das Kinderspieldorf „Rangdengcity“ wird wieder ab kommenden Montag, 26. August, bis Freitag, 30. August, eröffnet. Und die Nachfrage ist hoch. Waren es im vergangenen Jahr schon knapp 100 Teilnehmer, so sind es jetzt 120 Sprösslinge, die an der Aktionswoche mitmachen möchten.

Jennifer und Ann Katrin Schilling, die Organisatorinnen des Kinderspieldorfs „Rangdengcity“, sind mit dieser Resonanz sehr zufrieden, haben sie doch das Konzept der Ferienspielwoche, als es nicht mehr lief, überarbeitet. Es fehlte damals der Zuspruch, denn vor zwei Jahren bei der ganz „normalen“ Variante meldeten sich nur 17 Kinder an.

Die beiden Schwestern wollten das Konzept aber nicht aufgeben und entschieden sich, nach Inspiration zu suchen. Diese fanden sie auch: bei der Stadt Rottweil. Im engen Austausch mit dem Jugendbüro schauten Jennifer und Ann Katrin Schilling, an welchen Stellschrauben sie drehen könnten. Und siehe da: Das ganz spezielle Programm des Kinderspiel-Erlebens für Rangendingen war entstanden.

Finanziert wird der Ferienspaß von der Gemeinde Rangendingen. Die Eltern zahlen nur einen geringen Betrag. Es gibt auch ganz viele Spenden von Firmen und die tatkräftige Unterstützung der Rangendinger Vereine. Sie stellen zum Beispiel Zelte und Pavillons auf und bauen diese wieder ab.

Das Kinderspieldorf wird auf dem Gelände der alten Schule und dem Jugendhaus in Rangendingen stattfinden. 90 Kinder zwischen sieben und 13 Jahren nehmen daran teil, 30 weitere – und das ist neu – von der sogenannten Frühbetreuung, die demnächst die Schule besuchen, werden in Begleitung mit vier oder fünf Schulfachkräften kommen.

Das Tor von „Rangdengcity“ öffnet sich am Montag ab 9 Uhr. Bis täglich 16 Uhr sind die Kinder dort eine Woche lang untergebracht. Das Konzept sieht einen geschlossenen Ort vor, das heißt, dass die insgesamt rund 30 Betreuer die Mädchen und Jungen ständig im Blick haben – auch während der Mittagspause. Bevor sie dann am späten Nachmittag die Klein-Kommune verlassen, melden sie sich beim Aufsichtspersonal ganz offiziell ab. Das gibt auch den berufstätigen Eltern, die ihre Kinder dort hinschicken, ein gutes Gefühl, weiß Ann Katrin Schilling.

Die jungen Teilnehmer indes erleben ganz vielfältige Emotionen: Sie lernen das Erwachsenenleben im Kleinen kennen und gründen eine eigene Gemeinde, die sie „auf spielerische Art“ selbst gestalten. Dort haben sie ihre eigenen Berufe, verdienen Geld der Spielwährung. Diese „Rangels“ können sie im Kaufhaus, an der Saftbar oder anderen Stationen ausgeben.

So ergibt sich eine Win-Win-Situation: Die Kinder erlernen Neues in einem ganz besonderen Rahmen, einer Spielsituation. Sie treffen Freunde oder finden neue. Auch die Eltern nutzen das Ferienangebot gern, vor allem, wenn sie berufstätig sind. Und die Organisatorinnen Jennifer und Ann Katrin Schilling? Die freut’s ebenfalls, dass ihr neues Konzept so gut aufgeht. Und vielleicht spielt ihnen ja der Wettergott in die Karten.