Schon lange vor Öffnung warteten die ersten Kaufinteressierten vor den Türen der Rangendinger Mehrzweckhalle. Zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr wurde dort – wie immer im Frühjahr und im Herbst – alles rund ums Kind gut sortiert angeboten.

11400 Artikel für Kinder im Angebot

Die Halle war bis in den letzten Winkel gefüllt mit Kinderkleidung, Schwangerschaftsmode, Spielsachen, Kindersitzen und -wagen. 11400 Artikel standen laut Manuela Ammon vom Team „Sternschnuppe“ zur Auswahl. Kleidungsstücke und Spielsachen galten als Renner. Der gewohnt große Kundenandrang bescherte einen Umsatz von mehreren Tausend Euro, obwohl zeitgleich eine Kinderkleiderbörse in Bisingen stattfand und laut Manuela Ammon kaum Einbußen brachte.

15 Prozent des Verkaufserlöses spendet das Sternschnupen-Team traditionsgemäß an gemeinnützige Zwecke. Wer sich über einen Geldsegen freuen darf, ist noch ungewiss. „Das kann ein Verein sein, ein Projekt oder eine notleidende Familie“, betont die Chef-Organisatorin. Dank der 52 Helfer am Freitag beim Aufbau und einem nur 24-köpfigen Helferteam am Samstag konnte die Börse „gerade noch durchgeführt werden.“

24 Helfer am Samstag sind zu wenig

Insbesondere die gesunkene Helferzahl am Samstag machte den Organisatoren fast einen Strich durch die Rechnung. Manuela Ammon: „24 Helfer am Samstag, das ist definitiv zu wenig, und es kam deswegen zu Schwierigkeiten. Sollte sich die Hilfsbereitschaft nicht bessern, fürchtet Ammon um den Fortbestand der Rangendinger Kinderkleiderbörse. Davon hängt die für den 4. April 2020 geplante Frühjahrsbörse ab. Ein dickes Lob und Dankeschön lässt sie allen Helfern zukommen. „Das war eine riesige Leistung der ganzen Teams.“

Auch interessant: