Nachdem im Junginger Kindergarten bei mehreren Erzieherinnen Corona-Infektionen festgestellt wurden, ist die Tagesstätte bis auf Weiteres geschlossen – voraussichtlich bis Montag, 29. März. Betreuerinnen und Kinder wurden in Quarantäne geschickt. Anders als die Erzieherinnen, müssen sich die Kleinen keinem Corona-Test unterziehen. Sie sollen zuhause bleiben. Ihre Eltern können jedoch – laut neuester Verordnung – ihrer Arbeit nachgehen und ihre Geschwister die Schule besuchen.

Längst nicht alle machen mit

Bürgermeister Oliver Simmendinger ist darüber alles andere als glücklich. Nachdem keine Testpflicht besteht, habe man versucht, per Aufruf und in persönlichen Gesprächen auf die Eltern einzuwirken, sie mögen ihre Kinder testen lassen. Ein Teil, sagt er, sei der Empfehlung nachgekommen, aber längst nicht alle. Der Bürgermeister sieht die Gefahr, dass sich Kinder angesteckt haben könnten und die Viren auf Geschwister, Eltern und Großeltern übertragen – die sie dann ihrerseits in ihrem Umfeld weiter verbreiten.

Steckt man sich beim Impfen an?

Es wäre seiner Ansicht nach gut gewesen, wenn mehr oder am besten alle Familien die Prozedur auf sich genommen hätten. Mit Blick auf den Kalender meint Simmendinger allerdings, „die Kappe ist wohl eh zerschnitten. Wenn man effektiv eindämmen will, muss zeitnah getestet werden. Über eine Woche nach dem positiven Ergebnis können weitere Übertragungen stattgefunden haben.“ 14 Erzieherinnen arbeiten in der Tagesstätte. Sieben sind derzeit erkrankt, davon einige mit der englischen Variante des Virus. Das kommt manchen Eltern und Außenstehenden deshalb merkwürdig vor, weil, wie sich herumgesprochen hat, ein Teil der Kindergärtnerinnen unmittelbar zuvor gegen Covid-19 geimpft wurde. „Steckt man sich beim Impfen an, kriegt man von der Impfung Corona?“

Der Schutz setzt erst später ein

Fragen dieser Art wurden laut. Simmendinger, der in ständiger Verbindung mit dem Gesundheitsamt steht, stellt dazu fest: „Es handelte sich bei allen Mitarbeiterinnen um die Erstimpfung. Mit der Injektion ist man nicht sofort gegen die Krankheit immun. Der Schutz setzt erst ein paar Tage nach der zweiten Spritze ein. Während dieser Zeit ist der Körper sogar eher gefährdet und anfällig, weil er durch das Serum geschwächt ist.“

Anders ausgedrückt: Man kann sich nach der Erstimpfung sehr wohl mit Covid 19 anstecken. Bekanntermaßen sogar noch nach der zweiten. Allerdings ist dann, laut medizinischer Erkenntnis, die Chance eines milden Krankheitsverlaufs sehr hoch.

Ablehnende Haltung

Was ist mit den älteren Kindern? In der Junginger Grundschule herrscht seit Montag Maskenpflicht. Es handelt sich dabei nicht um eine unmittelbare Folge der Vorfälle im Kindergarten und auch nicht um eine einsame Entscheidung von Schulleiter Tobias Lillge, sondern um eine landesweite Verordnung des Kultusministeriums. Die Masken sind seit jetzt an allen Grundschulen in Baden-Württemberg Pflicht. Wenn Kinder oder deren Familien das ablehnen, dürfen diese Kinder nicht mehr am Schulunterricht teilnehmen, sie müssen zuhause lernen.

Als sich die Maskenpflicht abzeichnete, regte sich in Teilen der Junginger Elternschaft am Wochenende Protest. Der Schulleiter kann die Gründe ein Stück weit nachvollziehen. „Niemand trägt gerne so eine Maske“, sagt Lillge, „auch wir Erwachsenen nicht“.

Kindgerecht aufklären

Man versuche daher, das Tragen kindgerecht zu vermitteln und – immer im Rahmen der Vorschriften – kleine Freiräume zu schaffen, etwa auf dem Pausenhof. An diesem ersten Montag habe das schon ganz gut geklappt. „Die Kinder ziehen mit“, meint er sagen zu können.

Es seien gestern jedoch auch „mehrere“ Kinder nicht zum Unterricht erschienen. Abgemeldet. Ob wegen der Masken oder aus Angst ihrer Eltern vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko wäre zu erfragen.

Mehr als dankbar ist Lillge den Familien, die ihre Kinder testen lassen. „Das verdient unseren Respekt. Das erhöht für uns in der Schule das Gefühl der Sicherheit. Aber es entlastet sicher auch die Familien von einem Druck, wenn sie wissen, dass ihr Kind nicht infiziert ist und niemanden anstecken kann.“